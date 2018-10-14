У Глушакова снова проблемы. Его имущество арестовали

Суд принял решение арестовать имущество и счета Глушакова и его жены



Никулинский районный суд Москвы принял решение арестовать имущество и счета полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи, сообщает АГН «Москва».



По информации источника, это было сделано в связи с тем, что 28 сентября суд зарегистрировал иск Дарьи к Денису о разделе совместно нажитого имущества. Отмечается, что беседа сторон назначена на 22 октября.

В сентябре стало известно, что Дарья Глушакова подала на развод, объяснив решение постоянными изменами мужа. По словам девушки, окончательное решение по этому вопросу она приняла в конце августа, застав мужа в бане с любовницей. Напомним, видео инцидента из бани, заснятое Дарьей, попало в Интернет, однако девушка отрицает причастность к его публикации.

Трансфер Ханни в «Спартак» вошёл в расследование по делу о махинациях в Бельгии



Трансфер полузащитника Софьяна Ханни из «Андерлехта» в московский «Спартак» стал одним из эпизодов в расследовании о масштабных махинациях в бельгийском футболе.



«По делу о махинациях всплывает имя арестованного футбольного агента Моги Баята, который обвиняется в получении взяток за организацию трансферов некоторых игроков. В частности, в деле упоминается переход Софьяна Ханни из „Андерлехта“ в московский „Спартак“, а также трансфер Генри Оньекуры из „Эйпена“ в „Эвертон“», — говорится в статье газеты Libre Belgique.



Ханни перешёл в московский «Спартак» из «Андерлехта» в январе за € 8 млн. В нынешнем сезоне алжирский полузащитник провёл 5 матчей в РПЛ, но результативными действиями не отметился.

«Монако» официально объявил о назначении Анри на пост главного тренера



Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри стал новым главным тренером «Монако», сообщает официальный сайт клуба.



Соглашение 41-летнего специалиста с клубом будет действовать до июня 2021 года.



«Для начала хотел бы поблагодарить «Монако» за возможность стать тренером в клубе, который является для меня особенным. Очень рад возвращению в «Монако». С нетерпением жду вызовов на новом поприще, знакомства с игроками и начала совместной работы», — прокомментировал назначение Анри.

Напомним, на этой неделе «Монако» официально объявил об отставке Леонарду Жардима, занимавшего пост главного тренера с 2014 года. Под его руководством клуб завоевала титул чемпиона Франции в сезоне-2016/17.



«Монако» после девяти туров нынешнего сезона располагается в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. На счету команды, один раз одержавшей победу и трижды сыгравшей вничью, шесть очков.



Анри является воспитанником «Монако». Он выступал за клуб с 1994 по 1999 год. Француз впервые стал главным тренером команды. Ранее он работал в тренерских штабах лондонского «Арсенала» и сборной Бельгии.

Тьерри Анри — новый тренер «Монако». Теперь с ним поработает Головин Француз не стал начинать с низов.

Игроки «Томи» сорвали начало матча с «Сочи» в знак протеста против долгов

Игроки «Томи» вышли на матч 16-го тура Футбольной национальной лиги с «Сочи» с опозданием на шесть минут, сообщает vtomske.ru.



По информации издания, таким образом футболисты команды выразили протест в связи с задержками по выплате зарплат. Позже игроки появились на поле в футболках с надписью «Томь — результат за бесплатно».



Ранее сообщалось, что игрокам «Томи» не выплачивают зарплату на протяжении трёх месяцев. Также томский клуб не отдал футболистам премиальные за прошлый сезон. Отмечается, что игроки уведомили руководство команды о прекращении трудовой деятельности в случае дальнейшего игнорирования требований по выплате долгов по зарплате.



Матч «Томь» — «Сочи» в эти минуты проходит на стадионе «Труд» в Томске. К концу первого тайма счёт не открыт — 0:0.

Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за сокрытие денег

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, сообщил, что футболиста могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение решения Никулинского суда Москвы об аресте его счетов при процессе развода.



«В рамках бракоразводного процесса по моему ходатайству Никулинский суд наложил арест на вклады, депозиты и счета, квартиры и автомобиль Bentley Глушакова. После вынесения судом определения о наложении ареста на счета Глушакова и после того, как мы передали эти документы в банк, он вывел ещё до 100 млн рублей. Если эта информация подтвердится, то это уже уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы, и Глушаков может отправиться к своим друзьям, Мамаеву и Кокорину», — цитирует Жорина ТАСС.

