Болт может сыграть в футбольной Лиге чемпионов. Каким образом?

Дубль Стерлинга принёс сборной Англии победу над Испанией в Лиге наций



Сборная Англии в матче группового этапа Лиги наций на выезде добилась победы над командой Испании.



Счёт был открыт на 16-й минуте встречи. Рахим Стерлинг получил передачу от Маркуса Рашфорда, ворвался в штрафную и мощно пробил в угол ворот. В середине тайма преимущество англичан увеличил Рэшфорд, которому ассистировал Гарри Кейн. Через пару минут Стерлинг оформил дубль, отличившись с паса Кейна. Во второй тайме испанцы сумели лишь сократить отставание в счёте, Алькасер точно пробил головой после подачи с углового. А в компенсированное время отличился Серхио Рамос, но большего добиться испанцам не удалось.



Благодаря этой победе сборная Англии, набрав четыре очка, вышла на чистое второе место в четвёртой группе дивизиона А Лиги наций. Следующий матч англичане проведут 18 октября с Хорватией на своём поле. Испания, несмотря на поражение, сохранила лидерство, имея шесть очков в активе. В следующем матче испанцам предстоит выезд в Хорватию. Матч состоится 15 ноября.

Дубль Джеко принёс сборной Боснии и Герцеговины победу над Северной Ирландией



Сборная Боснии и Герцеговины принимала команду Северной Ирландии в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась на стадионе «Грбавица» в Сараево и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Дублем отметился боснийский нападающий «Ромы» Эдин Джеко, забив на 27-й и 73-й минутах.



Сборная Боснии и Герцеговины набрала 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Североирландская команда (0) — на последнем месте, а национальная сборная Австрии (3) — на втором.



В 5-м туре боснийская сборная сыграет на выезде со сборной Австрии 15 ноября, а Северная Ирландия сыграет с австрийцами в 6-м туре 18 ноября.

Сборная Исландии дома уступила Швейцарии в матче Лиги наций



В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Исландии принимала Швейцарию. Встреча команд прошла на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Голами в составе национальной команды Швейцарии отметились нападающий Харис Сеферович и защитник Михаэль Ланг, забившие на 52-й и 67-й минуте соответственно. В концовке встречи единственны гол хозяев забил форвард Альфред Финнбогасон.



Сборная Швейцарии набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 2 Лиги А. Бельгийская команда (6) располагается на 2-й строчке, а национальная команда Исландии (0) замыкает турнирную таблицу.



В 6-м туре швейцарская сборная сыграет со сборной Бельгии 18 ноября, а команда Исландии проведёт матч с бельгийцами 15 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги наций.

Турану грозит тюремное заключение сроком до 12,5 лет



Полузащитнику «Истанбул Башакшехир» Арде Турану, который принадлежит «Барселоне», грозит 12,5 лет тюрьмы, сообщает CNN Turk.



По данным издания, футболист обвиняется в сексуальном домогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия, угрозе жизни и преднамеренном нанесении травм.



Напомним, что несколько дней назад Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.



После этого Туран посетил пострадавшего в больнице с пистолетом. Футболист протянул оружие певцу со словами: «Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня». Впрочем, Шахин отказался брать пистолет.



Стоит отметить, что это уже не первый скандальный эпизод с участием игрока. Ранее он напал на журналиста в самолёте, а через некоторое время набросился на арбитра в матче чемпионата Турции, получив за это 16-матчевую дисквалификацию.

Модрич: в раздевалке «Реала» делали ставки на переход Роналду в «Ювентус»



Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что никто в испанской команде не ожидал перехода нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».



«Криштиану находится на другом уровне футбольного мастерства. Никто в команде не ожидал ухода Роналду и Зинедина Зидана. Когда появились слухи о переходе Роналду в „Ювентус“, мы делали ставки в раздевалке на его возможный уход. Мы были уверены, что он останется, но каждый сам волен распоряжаться собственной жизнью», — приводит слова Модрича France Football.



33-летний игрок сборной Португалии перешёл в «Ювентус» минувшим летом, подписав контракт, рассчитанный до 2022 года. Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 по 2018 год.

Европейский клуб предложил Болту двухлетний контракт



Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт, недавно начавший футбольную карьеру и в настоящий момент выступающий за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», может в ближайшее время оказаться в европейском клубе, сообщает ESPN.

О возможном переходе ямайского спортсмена в европейскую команду заявил его агент Тони Раллис: «Клуб из Европы предложил Болту контракт на два года. У них совсем недавно появились новые владельцы, которые намерены вывести команду в Лигу чемпионов».



Болт подписал контракт с «Сентрал Кост Маринерс» в начале августа. Соглашение между 31-летним спортсменом и командой является бессрочным. Оно не гарантирует Болту заключения впоследствии профессионального контракта. Ямаец дебютировал за клуб в конце августа.

Гендиректор «Анжи»: не знаю, какие нужны слова, чтобы ребята вышли против ЦСКА



Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов признался, что не уверен в готовности футболистов махачкалинской команды выйти на поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Выйдут ли игроки на матч с ЦСКА? Это не стоит называть ультиматумом или бойкотом. Скорее это их крик души. Они заранее нам подтвердили, что они прекращают работу из-за невыплат зарплат, так что это чисто юридический вопрос. Им четыре месяца не платят зарплаты. Согласитесь, это очень много.



Насчёт всего, что касается выплат футболистам, нужно обращаться к ним. Вчера капитан команды говорил, что пока ничего нет. В выполнении их просьб и условий ничего не продвинулось, у нас не появилось новых спонсоров, никаких денег. Осман Кадиев находит деньги на поездки и питание, билеты на самолёт на матч с ЦСКА были куплены, команда на игру прилетит. А что касается выплат – ничего не изменилось.



Будем ли уговаривать футболистов выйти на игру? Команда сейчас находится в Подмосковье, вместе с ними спортивной директор, приезжает президент. Думаю, попытки они предпринимают, но я не знаю, какие нужны слова, чтобы ребята поверили», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Игроки ЦСКА Хосонов и Кучаев приступили к тренировкам в общей группе



Полузащитники ЦСКА Хетаг Хосонов и Константин Кучаев восстановились после травм и приступили к тренировкам, сообщает официальный сайт московского клуба.



Оба игрока сегодня занимались в общей группе вместе с футболистами, которые не были вызваны в национальные сборные. Напомним, что Хосонов пропустил два с половиной месяца из-за перелома пятой плюсневой кости правой стопы, а Кучаев выбыл из строя в мае, порвав крестообразные связки колена.



20-летний Хосонов провёл в этом сезоне всего два матча, но успел стать автором победного гола в матче за Суперкубок России против «Локомотива», который завершился со счётом 1:0.



20-летний Кучаев в прошлом сезоне отыграл за «армейцев» 36 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.