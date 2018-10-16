Болт может сыграть в футбольной Лиге чемпионов. Каким образом?

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ЦСКА, «Реал», Лига наций – в дайджесте событий дня

Усэйн Болт
«Чемпионат»
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
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Футбол

Дубль Стерлинга принёс сборной Англии победу над Испанией в Лиге наций

Сборная Англии в матче группового этапа Лиги наций на выезде добилась победы над командой Испании.

Счёт был открыт на 16-й минуте встречи. Рахим Стерлинг получил передачу от Маркуса Рашфорда, ворвался в штрафную и мощно пробил в угол ворот. В середине тайма преимущество англичан увеличил Рэшфорд, которому ассистировал Гарри Кейн. Через пару минут Стерлинг оформил дубль, отличившись с паса Кейна. Во второй тайме испанцы сумели лишь сократить отставание в счёте, Алькасер точно пробил головой после подачи с углового. А в компенсированное время отличился Серхио Рамос, но большего добиться испанцам не удалось.

Благодаря этой победе сборная Англии, набрав четыре очка, вышла на чистое второе место в четвёртой группе дивизиона А Лиги наций. Следующий матч англичане проведут 18 октября с Хорватией на своём поле. Испания, несмотря на поражение, сохранила лидерство, имея шесть очков в активе. В следующем матче испанцам предстоит выезд в Хорватию. Матч состоится 15 ноября.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 4-й тур
15 октября 2018, понедельник. 21:45 МСК
Испания
2 : 3
Англия
0:1 – Стерлинг – 16, 0:2 – Рашфорд – 30, 0:3 – Стерлинг – 38, 1:3 – Алькасер – 58, 2:3 – Рамос – 90+7

Дубль Джеко принёс сборной Боснии и Герцеговины победу над Северной Ирландией

Сборная Боснии и Герцеговины принимала команду Северной Ирландии в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась на стадионе «Грбавица» в Сараево и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Дублем отметился боснийский нападающий «Ромы» Эдин Джеко, забив на 27-й и 73-й минутах.

Сборная Боснии и Герцеговины набрала 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Североирландская команда (0) — на последнем месте, а национальная сборная Австрии (3) — на втором.

В 5-м туре боснийская сборная сыграет на выезде со сборной Австрии 15 ноября, а Северная Ирландия сыграет с австрийцами в 6-м туре 18 ноября.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3. 4-й тур
15 октября 2018, понедельник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
2 : 0
Северная Ирландия
1:0 – Джеко – 27, 2:0 – Джеко – 73

Сборная Исландии дома уступила Швейцарии в матче Лиги наций

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Исландии принимала Швейцарию. Встреча команд прошла на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Голами в составе национальной команды Швейцарии отметились нападающий Харис Сеферович и защитник Михаэль Ланг, забившие на 52-й и 67-й минуте соответственно. В концовке встречи единственны гол хозяев забил форвард Альфред Финнбогасон.

Сборная Швейцарии набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 2 Лиги А. Бельгийская команда (6) располагается на 2-й строчке, а национальная команда Исландии (0) замыкает турнирную таблицу.

В 6-м туре швейцарская сборная сыграет со сборной Бельгии 18 ноября, а команда Исландии проведёт матч с бельгийцами 15 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги наций.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2. 4-й тур
15 октября 2018, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
1 : 2
Швейцария
0:1 – Сеферович – 52, 0:2 – Ланг – 67, 1:2 – Финнбогасон – 81

Турану грозит тюремное заключение сроком до 12,5 лет

Полузащитнику «Истанбул Башакшехир» Арде Турану, который принадлежит «Барселоне», грозит 12,5 лет тюрьмы, сообщает CNN Turk.

По данным издания, футболист обвиняется в сексуальном домогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия, угрозе жизни и преднамеренном нанесении травм.

Напомним, что несколько дней назад Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.

После этого Туран посетил пострадавшего в больнице с пистолетом. Футболист протянул оружие певцу со словами: «Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня». Впрочем, Шахин отказался брать пистолет.

Стоит отметить, что это уже не первый скандальный эпизод с участием игрока. Ранее он напал на журналиста в самолёте, а через некоторое время набросился на арбитра в матче чемпионата Турции, получив за это 16-матчевую дисквалификацию.

Модрич: в раздевалке «Реала» делали ставки на переход Роналду в «Ювентус»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что никто в испанской команде не ожидал перехода нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».

«Криштиану находится на другом уровне футбольного мастерства. Никто в команде не ожидал ухода Роналду и Зинедина Зидана. Когда появились слухи о переходе Роналду в „Ювентус“, мы делали ставки в раздевалке на его возможный уход. Мы были уверены, что он останется, но каждый сам волен распоряжаться собственной жизнью», — приводит слова Модрича France Football.

33-летний игрок сборной Португалии перешёл в «Ювентус» минувшим летом, подписав контракт, рассчитанный до 2022 года. Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 по 2018 год.

Европейский клуб предложил Болту двухлетний контракт

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт, недавно начавший футбольную карьеру и в настоящий момент выступающий за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», может в ближайшее время оказаться в европейском клубе, сообщает ESPN.

О возможном переходе ямайского спортсмена в европейскую команду заявил его агент Тони Раллис: «Клуб из Европы предложил Болту контракт на два года. У них совсем недавно появились новые владельцы, которые намерены вывести команду в Лигу чемпионов».

Болт подписал контракт с «Сентрал Кост Маринерс» в начале августа. Соглашение между 31-летним спортсменом и командой является бессрочным. Оно не гарантирует Болту заключения впоследствии профессионального контракта. Ямаец дебютировал за клуб в конце августа.

Гендиректор «Анжи»: не знаю, какие нужны слова, чтобы ребята вышли против ЦСКА

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов признался, что не уверен в готовности футболистов махачкалинской команды выйти на поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Выйдут ли игроки на матч с ЦСКА? Это не стоит называть ультиматумом или бойкотом. Скорее это их крик души. Они заранее нам подтвердили, что они прекращают работу из-за невыплат зарплат, так что это чисто юридический вопрос. Им четыре месяца не платят зарплаты. Согласитесь, это очень много.

Насчёт всего, что касается выплат футболистам, нужно обращаться к ним. Вчера капитан команды говорил, что пока ничего нет. В выполнении их просьб и условий ничего не продвинулось, у нас не появилось новых спонсоров, никаких денег. Осман Кадиев находит деньги на поездки и питание, билеты на самолёт на матч с ЦСКА были куплены, команда на игру прилетит. А что касается выплат – ничего не изменилось.

Будем ли уговаривать футболистов выйти на игру? Команда сейчас находится в Подмосковье, вместе с ними спортивной директор, приезжает президент. Думаю, попытки они предпринимают, но я не знаю, какие нужны слова, чтобы ребята поверили», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Игроки ЦСКА Хосонов и Кучаев приступили к тренировкам в общей группе

Полузащитники ЦСКА Хетаг Хосонов и Константин Кучаев восстановились после травм и приступили к тренировкам, сообщает официальный сайт московского клуба.

Оба игрока сегодня занимались в общей группе вместе с футболистами, которые не были вызваны в национальные сборные. Напомним, что Хосонов пропустил два с половиной месяца из-за перелома пятой плюсневой кости правой стопы, а Кучаев выбыл из строя в мае, порвав крестообразные связки колена.

20-летний Хосонов провёл в этом сезоне всего два матча, но успел стать автором победного гола в матче за Суперкубок России против «Локомотива», который завершился со счётом 1:0.

20-летний Кучаев в прошлом сезоне отыграл за «армейцев» 36 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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