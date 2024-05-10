Впервые с 2020-го года ни одной английской команды не сыграет в финале еврокубков

После того, как «Астон Вилла» покинула Лигу конференций на стадии полуфинала, в обоих матчах уступив греческому «Олимпиакосу» (общ. 6:2), в еврокубках нынешнего сезона не осталось ни одной английской команды. Таким образом, впервые с 2020-года ни один клуб с Туманного Альбиона не сыграет в финале еврокубков.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» не смогли выйти из группы в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» и «Арсенал» покинули турнир на стадии 1/4 финала.

«Вест Хэм Юнайтед» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/4 финала Лиги Европы от леверкузенского «Байера» (0:2, 1:1). На той же стадии с дистанции сошёл «Ливерпуль», проиграв «Аталанте» (0:3, 1:0). «Брайтон» покинул Лигу Европы на стадии 1/8 финала, проиграв «Роме» (0:4, 1:0).

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