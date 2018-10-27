Аршавин наступил на соперника и был удалён. Видео

Спортивные медиа заполонили пугающие сообщения: Аршавин наступил на голову соперника. Не будем спорить с формулировкой, но утверждать, что так оно и было — тоже. В этом эпизоде Андрей получил прямую красную карточку, но явной агрессии в его действиях не было.

Скорее, просто спонтанное желание выцарапать мяч у соперника. Вот, смотрите сами (с 4 минуты).

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале PFLK TV.

Аршавин отправился в подтрибунку на 86-й минуте, а его «Кайрат» проиграл «Иртышу» (0:1). Теперь Аршавин пропустит следующую игру чемпионата. Их, судя по всему, у него осталось немного.

«Если Андрей Сергеевич захочет еще поиграть, будем с ним это обсуждать», — недавно сказал председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

Представитель «Кайрата»: если Аршавин захочет ещё поиграть, будем обсуждать

Хочет ли этого Андрей Сергеевич пока непонятно, но чемпионство в этом сезоне снова прошло мимо. В этом туре «Астана» досрочно выиграла лигу, а «Кайрат» остался вторым.

Такое бывало раньше?

Не то, чтобы Аршавин конфликтный игрок, но в Казахстане подобных историй с его участием стало на порядок больше, чем раньше. Однажды он спровоцировал потасовку на поле после забитого гола после того, как кто-то потрепал его за ухо.

Видео можно посмотреть в «инстаграмме» ztb_kz.

Чуть позже завёлся в эпизоде с Маркосом Пиззелли, что в общем-то выглядело комично.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Спортивный портал Казахстана — www.sports.kz.

Футбола в его казахской истории всё равно больше — время от времени его признают лучшим футболистом лиги, а местные журналисты утверждают, что недавно он сел за книгу. И нет, это не ответный дисс Барановской, а мысли Аршавина о «Кайрате».