«Алавес» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00

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В матче 35-го тура испанской Примеры встретятся «Алавес» и Жирона». Команды будут играть на стадионе «Мендисорроса» в Витории (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом круге чемпионата Испании «Жирона» дома разгромила «Алавес» со счётом 3:0. В составе хозяев отличились Артём Довбик (дважды) и Порту.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

«Жирона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 34 матча. «Алавес» находится на 11-й строчке, заработав 41 очков. На первой строчке располагается мадридский «Реал» (87).