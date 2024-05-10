«Алавес» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00
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В матче 35-го тура испанской Примеры встретятся «Алавес» и Жирона». Команды будут играть на стадионе «Мендисорроса» в Витории (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера . 35-й тур
10 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом круге чемпионата Испании «Жирона» дома разгромила «Алавес» со счётом 3:0. В составе хозяев отличились Артём Довбик (дважды) и Порту.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
«Жирона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 34 матча. «Алавес» находится на 11-й строчке, заработав 41 очков. На первой строчке располагается мадридский «Реал» (87).
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