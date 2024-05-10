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«Стечение обстоятельств». Соболев — о высокой результативности в матчах с «Динамо»

«Стечение обстоятельств». Соболев — о высокой результативности в матчах с «Динамо»
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о своей результативности в матчах со столичным «Динамо». За «Спартак» Соболев сыграл в 11 матчах с «Динамо» и забил девять мячей.

«Дерби — это всегда особенные матчи. Не важно, с кем именно из московских клубов. И отличаться в таких играх очень приятно. Когда на трибунах много болельщиков, вокруг ажиотаж. То есть ощущается, что это действительно большой матч. И дополнительная ответственность мне лично только помогает. Ответственность перед публикой, руководством, перед самим собой.

Ну, а то, что забил так много именно «Динамо», — скорее стечение обстоятельств. Кстати, «Краснодару», с которым мы играем в следующем туре, я забил за всю карьеру даже больше», — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл 24 матча, в которых забил пять мячей и оформил пять голевых передач.

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