Дзюба: не могу сегодня говорить. У меня пирожки, бургеры и хот-доги!

Артём Дзюба брёл к выходу со стадиона после матча «Зенит» – «Ахмат», одной рукой держа за руку сына, а другой – большую корзину. Проходя мимо дающего интервью Бранислава Ивановича, главный центрфорвард страны услышал, как серб говорил про кого-то «они ещё молодые». «Это он про меня? – отозвался 30-летний Дзюба. – Да-да, правильно, я ещё молодой». Журналисты вместе с сербским капитаном посмеялись. На самом деле Иванович рассуждал про ЦСКА.

«Удаление Паредеса – это тот момент, где мы должны становиться лучше. Не первый раз такое происходит. С «Динамо» удалили Себу (Дриусси. – Прим. «Чемпионата»), сейчас — Паредеса. Надо находиться в концентрации, помнить, что у тебя есть карточка. Возвращение Мамманы хорошо скажется на команде. Надо его поддерживать, чтобы он получал уверенность. В следующем году будет играть ещё лучше. Наш матч с ЦСКА в 14-м туре? У них очень серьёзная команда. Они ещё молодые, сейчас приобретают опыт. Это будет хороший тест для нас».



Сам Дзюба, не забив, от интервью воздержался. И тут он ответил фирменной шуточкой. «Я сегодня не могу – у меня пирожки, бургеры и хот-доги», – кивнул Артём в сторону своей корзины. Александр Рязанцев позавидует.

Сергей Семак, как всегда, сама серьёзность. Главный тренер «Зенита» пообещал наказать Паредеса за удаление:



«Конечно, будет наказание Паредесу. Нужно быть сдержаннее. С таким поступком нужно бороться и реагировать на него.

Игра складывалась нормально, но потом мы успокоились, и кое-что разладилось. Нормально играли до удаления. Счёт был скользкий, поэтому, забей мы второй мяч, всё было бы проще. Не могу сказать, что мы показали выдающуюся игру. Думаю, учитывая календарь, нормальный результат. Ничего просто не бывает, но, конечно, хотелось бы забивать больше и спокойно заканчивать матч.



Почему пенальти бил не Дзюба? Маркизио прекрасно исполняет одиннадцатиметровые. Если бы Клаудио чувствовал себя не очень хорошо, то бил бы Артём. Тяжело Маркизио сейчас втягиваться, но мы подводим его шаг за шагом. Его замена сегодня – плановая. К тому же нам нужен был высокий игрок в конце матча. Ерохин в этом нам помог. Мак тоже своё время отработал, и он нам нужен свежим, поэтому вышел Дриусси. Шатова мы заменили на Анюкова, чтобы сдержать давление с флангов «Ахмата». У Маркизио была другая задача на игру, он не должен был помогать Паредесу в центре поля и делать много передач. Думаю, забитые мячи и большое количество игрового времени помогут ему набрать форму».

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Рашид Рахимов оригинально начал свою пресс-конференцию. «Добрый день! – поздоровался главный тренер «Ахмата» с журналистами. – У вас – добрый, у меня – день». Нестандартно Рахимов и закончил общение: «Вопросов больше нет? Надоел? Тогда до свидания». Впрочем, на самом деле Рашид Маматкулович не очень-то был расположен к шуткам после поражения.

«Давайте скажем так, по организации игры и самоотдаче мы ни в чём не уступили, – прокомментировал игру Рахимов. – Но качество наших атак и переходов из обороны в атаку убило большое количество технического брака. Это командное и индивидуальное мастерство.



Думаю, мы всё-таки заслужили ничейный результат. Дисциплина должна всегда присутствовать в игре. Футбол – компактная игра, где много столкновений и единоборств. Если ты их выигрываешь, то имеешь преимущество.



Если сравнивать нынешнюю команду и ту, когда я уходил, конечно, возвращаясь в «Ахмат», хотел иметь ту команду, которая была. Сравните по именам составы. Сейчас же есть определённые проблемы с составом. Но со мной или без меня, надо иметь высокие ориентиры. Я своё мнение уже говорил в клубе, поскольку нам нужны усиления определённых позиций, чтобы вернуться к прежнему футболу. Сейчас минимум хочется иметь то же самое».



Капитан «Ахмата» Ризван Уциев предложил поговорить с журналистами Магомеду Митришеву, однако увидев выражение лица нападающего, который явно не был настроен на общение после очередной игры без гола и замены, пообщался сам. По мнению защитника «Ахмата», пенальти – на усмотрение судьи.



«Не получилось в атаке сегодня, – признался Уциев. – Были моменты, где можно было лучше распорядиться мячом. А так, играли от обороны, старались выбегать в контратаки. Было тяжело. Пенальти? Видео я не смотрел, но там на усмотрение судьи. Момент видел не очень хорошо. В концовке вроде мы чуть поджали, но мы не пользовались флангами. Вместо этого били издали, что не принесло плодов».