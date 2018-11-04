«Зенит» победил благодаря пенальти. Он пробил его последним в РПЛ

Гроза в Петербурге

«Ахмат» после возвращения Рашида Рахимова превратился в настоящую грозу авторитетов, победив в гостях «Спартак» и «Краснодар». До этого команда из Грозного все свои выездные матчи в чемпионате проиграла. Поэтому визит в Петербург к лидеру Премьер-Лиги Рахимова наверняка пугал меньше, чем домашняя игра с каким-нибудь глубоко сидящим у собственной штрафной аутсайдером.

«Нам сегодня удобнее играть так, что мы начинаем от обороны, а потом пробуем атаковать. У нас нет качеств, позволяющих вскрывать защиту соперника… Прекрасно понимаю, что нужно команде зимой. Надо менять определённые позиции, для того чтобы играть в другой футбол. Меня, как тренера, это не устраивает», – вот самые важные слова главного тренера «Ахмата», сказанные им за последние дни.

Лев на поле

Рахимов прогнозируемо выбрал на матч с «Зенитом» схему 5-3-2. Гости стремились помешать хозяевам свободно разыгрывать мяч, перекрыв центр поля, где, к слову, появилось изображение льва. Красивая зелёная картинка обязывала. Переживающий игровой спад лидер РПЛ должен был доказать после вылета из Кубка России, что лев, как говорил когда-то Олег Романцев, не умер, а просто прилёг отдохнуть.



Тем не менее в первые полчаса «Ахмат» справлялся с атаками сине-бело-голубых, которым недоставало страсти и коллективной скорости. За это время «Зенит» создал лишь один голевой момент со штрафного, когда Евгений Городов выручил после удара Леандро Паредеса. Через фланги хозяева прорывались редко, хотя однажды Евгений Чернов всё-таки отклеился от Ризвана Уциева, после чего опасно прострелил. Правда, и сама команда Рахимова ничего не предложила в контригре, действуя «вторым номером». По воротам Андрея Лунёва был нанесён лишь один удар до перерыва.

В чём «Зенит» отстал

Петербуржцы перевернули ситуацию в свою пользу благодаря голу с «точки». «Зенит» впервые в нынешнем чемпионате России получил право на одиннадцатиметровый – последней из всех команд РПЛ! Милад Мохаммади допустил позиционную ошибку, которую смог исправить только толчком в спину Роберта Мака. Интересно, что сине-бело-голубые уже получали право на пенальти в матчах Лиги Европы с «Бордо» и Кубка России с «Ростовом», однако Артём Дзюба свой шанс упустил, а забивший в Ростове Себастьян Дриусси сегодня остался в запасе. В результате ответственность взял на себя Клаудио Маркизио. Опытный итальянец легко справился с задачей.



Дзюба в первом тайме имел хороший момент как раз перед пенальти. В результате удачного отскока он получил мяч в убойной позиции метрах в 11-12 от ворот, но плохо пробил. В целом Артём был менее полезен, чем обычно. Когда он не находится на физическом и эмоциональном подъёме, превращается в обычного нападающего. Это понятно.

Замена из Лиги Европы

С началом второго тайма игра принципиально не изменилась. «Зенит» контролировал мяч, «Ахмат» выжидал. Гости дождались голевого момента, когда Леандро Паредес потерял мяч после удачного коллективного отбора в исполнении хозяев на чужой трети. В результате контрвыпада команды Рахимова, «Зенит» мог получить гол в свои ворота, а Бранислав Иванович – травму. Обошлось. Но Маркизио сделал строгий выговор виновнику «обреза». Тут же Семак произвёл двойную замену, убрав с поля самого Маркизио и сделавшего его гол Мака. Скорее всего, это решение тренера связано с тем, что через четыре дня матч Лиги Европы с «Бордо».

Паредес, ЦСКА

Чем ближе была концовка, тем больше раскрывалась игра. На свободном пространстве заметнее, острее стал Дзюба, нанесший четыре удара за матч. Вот только Паредес всё-таки подвёл «Зенит»: заигрался с мячом в центральном круге, потерял его и сфолил. Сергей Карасёв показал полузащитнику заслуженную вторую жёлтую карточку. Теперь Паредес пропустит встречу с ЦСКА в Москве. Непредсказуемы эти молодые аргентинцы: то матч-шедевр выдадут, то провалятся.



Как таковой финальный штурм у «Ахмата» не вышел. О причинах уже говорил Рахимов. «Зенит» был даже ближе ко второму голу на контратаках. Команда Семака справилась с грозой и укрепила своё лидерство.