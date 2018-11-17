Юрий Сёмин не совсем прав: VAR важен в каждой отдельной игре, но не на дистанции

Главный тренер «Локомотива» не в первый раз в этом сезоне атакует судейство. «Требуются не настолько большие деньги, чтобы похоронить то, с чем живет целый ряд футбольных стран. А ведь мы хотим, чтобы нас таковой считали. Если бы судьи прибегали к видеоповторам, то засчитали бы забитые нами голы „Уфе“ и „Оренбургу“. Глядишь, очков бы у нас сейчас было бы столько же, сколько и у „Зенита“. И это не только очковые потери, но и финансовые, моральные. А ещё потери в болельщиках», — сказал Юрий Сёмин, выступая за введение в чемпионате России системы видеоповторов.

Сёмин: глядишь, с VAR у «Локо» было бы столько же очков, сколько и у «Зенита»

Сёмин, как и ряд других тренеров (на самом деле — большинство), связывает судейские ошибки с большими очковыми потерями и, соответственно, отставанием в таблице. На самом деле, это не совсем так: с дистанционным результатом корреляция между ошибками и местом в таблице теряется. Это легко понять и без конкретных примеров: если помнить два матча, в которых судьи ошиблись не в твою сторону, забывая при этом парочку игр, где судейские ошибки помогли тебе добыть очки, то ты получишь примерно столько же очков. Кроме того, важно понимать, что арбитры ошибаются не только в твоих матчах, а потому ситуация меняется динамично, нивелируя твой недобор или перебор.

Вот как это можно объяснить на конкретном примере. В Германии существует сайт Wahre Tabelle, который регистрирует все судейские ошибки в матчах Бундеслиги, составляя на их основе собственную «правильную» таблицу чемпионата страны. За шесть полных сезонов до начала нынешнего всего в девяти случаях на 108 команд расхождение «правильной» и реальной таблиц составляло более шести очков (таково отставание «Локомотива» от «Зенита», на которое намекает Сёмин). Всего в одном случае команда недополучила в реальной таблице 10 очков и более относительно правильной. Этой командой была берлинская «Герта» в сезоне-2015/16, набравшая 50 очков вместо 60 по воле судей.

И знаете, что интересно? Несмотря на внушительную очковую потерю, «Герта» не была бы сильно выше в таблице — всего на два места. Произошло это как раз потому что результативные ошибки допускались и в матчах конкурентов «Герты», и берлинские -10 частично амортизировались этими ошибками.



И ещё один момент. В этом сезоне Бундеслиги уже на постоянной основе работает система видеосудей, но это не свело количество результативных ошибок к нулю. В среднем за тур случаются по две таких ошибки, и всего две команды имеют в реальной таблице столько же очков, сколько и в «правильной». Да, больше нет вообще ни одного спорного мяча, связанного с положением «вне игры», но остальных результативных ошибок по-прежнему хватает. И большинство команд идут примерно в тот же шестиочковый промежуток разницы между реальной и «правильной» таблицами, что и в годы без VAR.



Сёмин частично прав в том, что результативные ошибки могут принести моральные потери: команда, у которой украли очки, действительно может поплыть и в следующих играх. Но прямой зависимости между судейскими потерями очков и итоговым результатом в таблице не наблюдается. VAR может очень сильно помочь в одном конкретном матче, но чемпионаты не выигрываются благодаря видеосудьям. И не проигрываются из-за их отсутствия.