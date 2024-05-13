Болельщики «ПСЖ» подготовили баннер в честь Мбаппе на его прощальном домашнем матче

На трибуне болельщиков «Пари Сен-Жермен» был вывешен огромный баннер с изображением нападающего Килиана Мбаппе перед матчем 33-го тура чемпионата Франции с «Тулузой». Встреча состоялась вчера, 12 мая. «Пари Сен-Жермен» потерпел поражение со счётом 1:3.

Ранее, 10 мая, в социальной сети 25-летний Килиан Мбаппе сообщил, что покинет клуб после завершения сезона.

Мбаппе стал автором единственного гола парижан в матче с «Тулузой». Он забил восьмой минуте с передачи Арнау Тенаса. В составе соперников отличились Тейс Даллинга, Янн Гбоу и Франк Магри.

«ПСЖ» досрочно обеспечил себе чемпионство страны и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 70 очков за 32 матча.