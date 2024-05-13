Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «ПСЖ» подготовили баннер в честь Мбаппе на его прощальном домашнем матче

Болельщики «ПСЖ» подготовили баннер в честь Мбаппе на его прощальном домашнем матче
Комментарии

На трибуне болельщиков «Пари Сен-Жермен» был вывешен огромный баннер с изображением нападающего Килиана Мбаппе перед матчем 33-го тура чемпионата Франции с «Тулузой». Встреча состоялась вчера, 12 мая. «Пари Сен-Жермен» потерпел поражение со счётом 1:3.

Франция - Лига 1 . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Тулуза
Тулуза
1:0 Мбаппе – 8'     1:1 Даллинга – 13'     1:2 Гбоу – 68'     1:3 Магри – 90+5'    

Ранее, 10 мая, в социальной сети 25-летний Килиан Мбаппе сообщил, что покинет клуб после завершения сезона.

Мбаппе стал автором единственного гола парижан в матче с «Тулузой». Он забил восьмой минуте с передачи Арнау Тенаса. В составе соперников отличились Тейс Даллинга, Янн Гбоу и Франк Магри.

«ПСЖ» досрочно обеспечил себе чемпионство страны и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 70 очков за 32 матча.

Материалы по теме
Мбаппе уходит из «ПСЖ», оставив после себя невероятный рекорд
Истории
Мбаппе уходит из «ПСЖ», оставив после себя невероятный рекорд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android