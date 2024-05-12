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Локомотив обыграл Оренбург в РПЛ, Зенит сравнял счёт в серии с ЦСКА в Единой лиге

«Локо» снова четвёртый в РПЛ, «Зенит» сравнял счёт в серии с ЦСКА в ЕЛ. Главное к вечеру
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«Локомотив» обыграл «Оренбург» в РПЛ, прошли матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею, «Зенит» сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги с ЦСКА. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 12 мая.

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