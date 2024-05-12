«Локо» снова четвёртый в РПЛ, «Зенит» сравнял счёт в серии с ЦСКА в ЕЛ. Главное к вечеру

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в РПЛ, прошли матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею, «Зенит» сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги с ЦСКА. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 12 мая.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» и поднялся на четвёртое место в таблице РПЛ
«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» и вернулся на первое место в таблице АПЛ
«Сочи» разгромил «Пари НН» со счётом 6:1 в 28-м туре РПЛ
Хоккей
Сборная Словакии забросила шесть шайб и крупно обыграла Казахстан на ЧМ-2024
Дубль Бедарда помог сборной Канады разгромить Данию на ЧМ-2024
Теннис
Хачанов обыграл Серундоло и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
Джокович завершил выступления на турнире в Риме, сенсационно уступив Табило в 1/16 финала
Бокс/ММА
Дэвис вызвал Ломаченко на поединок, но удалил запись из социальных сетей
Баскетбол
«Зенит» обыграл на выезде ЦСКА и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги
Авто
Хорхе Мартин выиграл гонку MotoGP в Ле-Мане, Марк Маркес обогнал Баньяю на последнем круге
Волейбол
«Университет» проиграл АСК во втором стыковом матче за право играть в Суперлиге
Другие
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить кандидатуру Михаила Дегтярёва министром спорта РФ