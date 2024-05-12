Трибуны «Олд Траффорда» затопило после матча «МЮ» с «Арсеналом»

Сегодня, 12 мая, «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Арсенала» (0:1) в рамках 37-го тура Английской Премьер-Лиги (АПЛ).

Матч проходил под проливным ливнем, в результате чего трибуны стадиона «Олд Траффорд» оказались частично затопленными.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео стихии, обрушившейся на легендарную арену:

Напомним, исход встречи предрешил гол бельгийского нападающего «канониров» Леандро Троссарда, забитый на 20-й минуте встречи.

«Арсенал» набрал 86 очков за 37 матчей в чемпионате Англии. Лондонский клуб вернулся на первое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити». При этом по потерянным очкам «Сити» впереди.

Команда Эрика тен Хага осталась с 54 очками и идёт на восьмой строчке.