«Ювентус» ушёл от поражения в игре с «Салернитаной» на 90+1-й минуте
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Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Салернитана». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Альберто Санторо. Итоговый результат — 1:1.
Италия - Серия А . 36-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Салернитана
Салерно
0:1 Пьероцци – 27' 1:1 Рабьо – 90+1'
На 27-й минуте счёт открыл защитник гостей Никколо Пьероцци. «Ювентус» отыгрался усилиями полузащитника Адриена Рабьо на 90+1-й минуте.
«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 67 очков за 36 матчей. «Салернитана» находится на последней, 20-й строчке, заработав 16 очков. Чемпионом Италии досрочно стал миланский «Интер» (92).
Ранее сегодня, 12 мая, «Дженоа» удалось взять верх над «Сассуоло» со счётом 2:1, а «Торино» победил «Верону» — 2:1.
Италия - Серия А . 36-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 1
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Пинамонти – 31' 1:1 Бадель – 56' 2:1 Кумбула – 63'
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