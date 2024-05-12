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«Ювентус» ушёл от поражения в игре с «Салернитаной» на 90+1-й минуте

«Ювентус» ушёл от поражения в игре с «Салернитаной» на 90+1-й минуте
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Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Салернитана». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Альберто Санторо. Итоговый результат — 1:1.

Италия - Серия А . 36-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Салернитана
Салерно
0:1 Пьероцци – 27'     1:1 Рабьо – 90+1'    

На 27-й минуте счёт открыл защитник гостей Никколо Пьероцци. «Ювентус» отыгрался усилиями полузащитника Адриена Рабьо на 90+1-й минуте.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 67 очков за 36 матчей. «Салернитана» находится на последней, 20-й строчке, заработав 16 очков. Чемпионом Италии досрочно стал миланский «Интер» (92).

Ранее сегодня, 12 мая, «Дженоа» удалось взять верх над «Сассуоло» со счётом 2:1, а «Торино» победил «Верону» — 2:1.

Италия - Серия А . 36-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 1
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Пинамонти – 31'     1:1 Бадель – 56'     2:1 Кумбула – 63'    
Италия - Серия А . 36-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 2
Торино
Турин
1:0 Свидерски – 67'     1:1 Савва – 77'     1:2 Пеллегри – 83'    
Удаления: Анри – 90+6' / нет
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