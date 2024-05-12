«Ювентус» ушёл от поражения в игре с «Салернитаной» на 90+1-й минуте

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Салернитана». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Альберто Санторо. Итоговый результат — 1:1.

На 27-й минуте счёт открыл защитник гостей Никколо Пьероцци. «Ювентус» отыгрался усилиями полузащитника Адриена Рабьо на 90+1-й минуте.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 67 очков за 36 матчей. «Салернитана» находится на последней, 20-й строчке, заработав 16 очков. Чемпионом Италии досрочно стал миланский «Интер» (92).

Ранее сегодня, 12 мая, «Дженоа» удалось взять верх над «Сассуоло» со счётом 2:1, а «Торино» победил «Верону» — 2:1.