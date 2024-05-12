«Валенсия» и «Райо Вальекано» поделили очки в матче 35-го тура испанской Примеры

Сегодня, 12 мая, состоялся матч 35-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Луис Пулидо Сантана. Матч начался в 19:30 мск. Игра завершилась со счётом 0:0.

После 35 туров чемпионата Испании «Валенсия» набрала 48 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» после аналогичного количества матчей испанской Примеры заработал 35 очков и расположилась на 16-й строчке.

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В нынешнем сезоне команды встречались в матче 18-го тура испанского чемпионата. В том противостоянии «Валенсия» одержала победу со счётом 1:0.