Булыкин: снизил ли Соболев требования к себе? Он не обращает на это внимания

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что значительная часть футболистов в сегодняшней РПЛ должны повысить требования к себе.

«Многие нападающие разочаровали в этом сезоне. Думаю, они сами это понимают, когда смотрят в таблицу бомбардиров чемпионата и не находят там себя. Возможно, снизили к себе требования. Конечно, таких много, можно в каждой команде назвать.

Снизил ли требования Соболев? У него не получился этот сезон. Думаю, он на это не обращает внимания. Ему в «Спартаке» комфортно, хорошо. У него много шумихи, поэтому можно не так сильно огорчаться, как это стоило бы сделать.

Есть большое количество молодых футболистов, ветеранов, которые должны быть огорчены, учитывая их зарплаты. Но так как они постоянно на слуху, им не кажется, что они плохо играют или слабо себя показывают. Много футболистов не оправдали ожидания на этот сезон. Оправдали те, кто сейчас очень высоко в таблице бомбардиров чемпионата», — сказал Булыкин в интервью Legalbet.

Напомним, за свою игровую карьеру Булыкин выступал за такие клубы, как «Локомотив» (Москва), «Динамо» (Москва), «Байер», «Андерлехт», «Фортуна» (Дюссельдорф), «АДО Ден Хааг», «Аякс», «Твенте» и «Волга» (Нижний Новгород).

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