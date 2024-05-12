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«Ювентус» сыграл вничью в пятом матче Серии А подряд

«Ювентус» сыграл вничью в пятом матче Серии А подряд
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Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Салернитана». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Альберто Санторо. Итоговый результат — 1:1. Таким образом, «Ювентус» сыграл вничью в пятом матче Серии А подряд.

Италия - Серия А . 36-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Салернитана
Салерно
0:1 Пьероцци – 27'     1:1 Рабьо – 90+1'    

На 27-й минуте счёт открыл защитник гостей Никколо Пьероцци. «Ювентус» ушёл от поражения усилиями полузащитника Адриена Рабьо на 90+1-й минуте.

Ранее «Ювентус» поделил очки с «Ромой» (1:1), «Миланом» (0:0), «Кальяри» (2:2), и «Торино» (0:0).

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 67 очков за 36 матчей. Досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер» (92).

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