«Ювентус» сыграл вничью в пятом матче Серии А подряд

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Салернитана». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Альберто Санторо. Итоговый результат — 1:1. Таким образом, «Ювентус» сыграл вничью в пятом матче Серии А подряд.

На 27-й минуте счёт открыл защитник гостей Никколо Пьероцци. «Ювентус» ушёл от поражения усилиями полузащитника Адриена Рабьо на 90+1-й минуте.

Ранее «Ювентус» поделил очки с «Ромой» (1:1), «Миланом» (0:0), «Кальяри» (2:2), и «Торино» (0:0).

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 67 очков за 36 матчей. Досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер» (92).