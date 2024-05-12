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Тренер «Урала» Гончаренко: Казарцев явно лишил нас пенальти

Тренер «Урала» Гончаренко: Казарцев явно лишил нас пенальти
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко высказался о работе арбитра Василия Казарцева в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Встреча состоялась сегодня, 12 мая, и завершилась вничью со счётом 0:0. Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«Нельзя не отметить классическое решение Василия Казарцева, когда он явно лишил нас пенальти. Самое главное, что никакого наказания не последует. Считаю, что это решение ниже плинтуса. Сейчас опять будут рассматривать, скажут: «Да, был контакт. Да, он правильно свистнул». А по факту он украл у нас пенальти», — приводит слова Гончаренко пресс-служба «Урала».

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 29 очков за 28 матчей.

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