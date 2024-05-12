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Реал Бетис — Альмерия. Прямая трансляция
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«Бетис» обыграл «Альмерию» и обошёл «Реал Сосьедад» в борьбе за место в Лиге Европы

«Бетис» обыграл «Альмерию» и обошёл «Реал Сосьедад» в борьбе за место в Лиге Европы
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В Севилье, на стадионе «Бенито Вильямарин», завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный «Бетис» добился тяжёлой победы над «Альмерией» (3:2).

Испания - Примера . 35-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 2
Альмерия
Альмерия
1:0 Форнальс – 8'     2:0 Иско – 28'     2:1 Баптистау – 45+1'     3:1 Перес – 64'     3:2 Ромеро – 66'    

В составе победителей голы забили Пабло Форнальс, Иско и Айосе Перес. У гостей отличились Лео Баптистау и Лука Ромеро.

Севильцы набрали 55 очков в 35 матчах и обошли «Реал Сосьедад» в борьбе за шестое место — последнее из тех, которые позволяют выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. Клуб из Сан-Себастьяна отстаёт на один балл, однако имеет игру в запасе.

«Альмерия» осталась с 17 очками и занимает последнее место, лишившись всех шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.

Напомним, чемпионство по итогам этого сезона уже гарантировал себе мадридский «Реал».

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