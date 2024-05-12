«Бетис» обыграл «Альмерию» и обошёл «Реал Сосьедад» в борьбе за место в Лиге Европы

В Севилье, на стадионе «Бенито Вильямарин», завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный «Бетис» добился тяжёлой победы над «Альмерией» (3:2).

В составе победителей голы забили Пабло Форнальс, Иско и Айосе Перес. У гостей отличились Лео Баптистау и Лука Ромеро.

Севильцы набрали 55 очков в 35 матчах и обошли «Реал Сосьедад» в борьбе за шестое место — последнее из тех, которые позволяют выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. Клуб из Сан-Себастьяна отстаёт на один балл, однако имеет игру в запасе.

«Альмерия» осталась с 17 очками и занимает последнее место, лишившись всех шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.

Напомним, чемпионство по итогам этого сезона уже гарантировал себе мадридский «Реал».