«Бетис» обыграл «Альмерию» и обошёл «Реал Сосьедад» в борьбе за место в Лиге Европы
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В Севилье, на стадионе «Бенито Вильямарин», завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный «Бетис» добился тяжёлой победы над «Альмерией» (3:2).
Испания - Примера . 35-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 2
Альмерия
Альмерия
1:0 Форнальс – 8' 2:0 Иско – 28' 2:1 Баптистау – 45+1' 3:1 Перес – 64' 3:2 Ромеро – 66'
В составе победителей голы забили Пабло Форнальс, Иско и Айосе Перес. У гостей отличились Лео Баптистау и Лука Ромеро.
Севильцы набрали 55 очков в 35 матчах и обошли «Реал Сосьедад» в борьбе за шестое место — последнее из тех, которые позволяют выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. Клуб из Сан-Себастьяна отстаёт на один балл, однако имеет игру в запасе.
«Альмерия» осталась с 17 очками и занимает последнее место, лишившись всех шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.
Напомним, чемпионство по итогам этого сезона уже гарантировал себе мадридский «Реал».
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