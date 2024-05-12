Российская Премьер-Лига: результаты матчей 28-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 12 мая, завершился 28-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 28-го тура РПЛ:

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 0:2;

«Рубин» — «Ростов» — 3:1;

«Спартак» — «Краснодар» — 1:0;

«Зенит» — ЦСКА — 0:1;

«Балтика» — «Динамо» — 2:3;

«Оренбург» — «Локомотив» — 0:2;

«Факел» — «Урал» — 0:0;

«Сочи» — «Пари Нижний Новгород» — 6:1.

По итогам 28 туров в чемпионате России на первое место в турнирной таблице вышло московское «Динамо». На счету бело-голубых стало 53 очка. На вторую строчку опустился петербургский «Зенит», у которого 51 очко. «Краснодар» с 50 очками располагается на третьем месте. В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Балтика» и «Сочи». В активе калининградской команды 26 очков – она идёт на 15-м месте. Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 23 очками.