Экс-президент «Торпедо» назвал тренера, которому стоит доверить клуб вместо Кононова

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов считает российского специалиста Сергея Юрана оптимальным вариантом в качестве главного тренера автозаводцев.

«Нового тренера «Торпедо» надо выбирать из футболистов, которые играли на хорошем уровне. Из тех, кто свободен — пожалуйста, есть Юран. Это парень с харизмой. Я Сергея знаю, мы с ним работали в сборной. У Юрана есть характер, он умеет отстаивать свою позицию перед руководством, в отличие от Кононова. Да и сам Сергей поиграл на хорошем уровне, а опыт тренерства у него большой.

В помощники ему рекомендую взять тех, кто играл за «Торпедо», чтобы сохранить преемственность, историческую связь. Не надо забывать, что это команда пролетарского района, завода Лихачёва. Да, завода уже нет, но завод — родитель этой команды, а родителей забывать никогда нельзя», — приводит слова Тукманова Legalbet.

Напомним, Сергей Юран был уволен из «Пари Нижний Новгород» 22 апреля после разгромного поражения от «Ахмата» (1:5), которое стало для нижегородцев шестым подряд.

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