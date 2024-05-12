Главный тренер «Пари НН» Илич объяснил крупнейшее поражение клуба в РПЛ от «Сочи»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал разгромное поражение своей команды в сегодняшнем (12 мая) матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи» (1:6).

«Пропустили быстрый гол, после этого у нас начались проблемы. А соперник наказывал нас за каждую нашу ошибку во втором тайме.

Четыре замены в перерыве? Мы плохо играли в первом тайме, нужно было что‑то менять. Но и во втором тайме пропустили глупые голы.

Как планируем выходить из этой ситуации? У нас ещё два матча впереди, будем работать», — приводит слова Илича пресс-служба «Пари НН».

После 28 туров РПЛ нижегородцы заработали 29 очков и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице. До конца чемпионата командам осталось провести всего два тура.