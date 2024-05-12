Бундеслига: результаты матчей 33-го тура и турнирная таблица

С 10 по 12 мая, на стадионах Германии, прошли матчи 33-го тура немецкой Бундеслиги.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч и посмотреть актуальную турнирную таблицу:

Чемпионский титул в текущем сезоне Бундеслиги уже гарантировал себе леверкузенский «Байер», продливший сегодня свою историческую беспроигрышную серию в сезоне до 50 матчей суммарно во всех турнирах. Судьбу второго места в заключительном туре определят «Бавария» и «Штутгарт». У мюнхенцев на данный момент 72 очка, у швабов — 70. Четвёртое и пятое лигочемпионские места точно останутся за «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссией» соответственно.

Покинет Бундеслигу по итогам сезона «Дармштадт», набравший всего 17 очков за 33 тура. У идущего на предпоследней строчке «Кёльна» ещё остаются теоретические шансы зацепиться за место стыковых матчей.