Бундеслига: результаты матчей 33-го тура и турнирная таблица

С 10 по 12 мая, на стадионах Германии, прошли матчи 33-го тура немецкой Бундеслиги.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч и посмотреть актуальную турнирную таблицу:
Чемпионский титул в текущем сезоне Бундеслиги уже гарантировал себе леверкузенский «Байер», продливший сегодня свою историческую беспроигрышную серию в сезоне до 50 матчей суммарно во всех турнирах. Судьбу второго места в заключительном туре определят «Бавария» и «Штутгарт». У мюнхенцев на данный момент 72 очка, у швабов — 70. Четвёртое и пятое лигочемпионские места точно останутся за «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссией» соответственно.
Покинет Бундеслигу по итогам сезона «Дармштадт», набравший всего 17 очков за 33 тура. У идущего на предпоследней строчке «Кёльна» ещё остаются теоретические шансы зацепиться за место стыковых матчей.
- 12 мая 2024
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