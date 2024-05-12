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Бундеслига: результаты матчей 33-го тура и турнирная таблица

Бундеслига: результаты матчей 33-го тура и турнирная таблица
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С 10 по 12 мая, на стадионах Германии, прошли матчи 33-го тура немецкой Бундеслиги.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч и посмотреть актуальную турнирную таблицу:

Германия - Бундеслига . 33-й тур
10 мая 2024, пятница. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 1
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Гирасси – 48'    
Германия - Бундеслига . 33-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Хак – 9'     1:1 Эбимбе – 35'    
Германия - Бундеслига . 33-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 1
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Доан – 29'     1:1 Сесса – 38'    
Германия - Бундеслига . 33-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
3 : 2
Унион
Берлин
0:1 Кнохе – 15'     0:2 Фолланд – 19'     1:2 Кайнц – 45'     2:2 Тиггес – 87'     3:2 Даунс – 90+3'    
Германия - Бундеслига . 33-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 1
Вердер
Бремен
0:1 Зайвальд – 35'     1:1 Шешко – 61'    
Германия - Бундеслига . 33-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
3 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Баррейро – 12'     2:0 Сон – 19'     3:0 Сон – 23'    
Германия - Бундеслига . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Окончен
0 : 6
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Бебу – 2'     0:2 Байер – 6'     0:3 Кадержабек – 22'     0:4 Кабак – 26'     0:5 Байер – 44'     0:6 Бебу – 51'    
Германия - Бундеслига . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Звонарек – 4'     2:0 Горецка – 13'    
Германия - Бундеслига . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
0 : 5
Байер
Леверкузен
0:1 Шик – 41'     0:2 Бонифасе – 45+2'     0:3 Адли – 76'     0:4 Станишич – 86'     0:5 Гримальдо – 90+3'    
Удаления: Пасслак – 15' / нет
Турнирная таблица Бундеслиги-2023/2024

Чемпионский титул в текущем сезоне Бундеслиги уже гарантировал себе леверкузенский «Байер», продливший сегодня свою историческую беспроигрышную серию в сезоне до 50 матчей суммарно во всех турнирах. Судьбу второго места в заключительном туре определят «Бавария» и «Штутгарт». У мюнхенцев на данный момент 72 очка, у швабов — 70. Четвёртое и пятое лигочемпионские места точно останутся за «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссией» соответственно.

Покинет Бундеслигу по итогам сезона «Дармштадт», набравший всего 17 очков за 33 тура. У идущего на предпоследней строчке «Кёльна» ещё остаются теоретические шансы зацепиться за место стыковых матчей.

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