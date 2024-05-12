«Болонья» впервые за 60 лет примет участие в главном еврокубковом турнире

«Болонья» станет участником Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025. Команда примет участие в главном еврокубковом турнире впервые за 60 лет. Ранее «Болонья» выступала в Кубке европейских чемпионов сезона-1964/1965 после того, как команда стала чемпионом Италии. Кроме этого, путёвку в Лигу чемпионов следующего сезона от Италии гарантировал себе туринский «Ювентус».

Ранее досрочно чемпионство в Серии А обеспечил себе миланский «Интер». Команда набрала 92 очка за 36 матчей. Второе место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024 занимает «Милан», заработавший 74 очка. На третьей строчке располагается «Болонья» (67), на четвёртой — «Ювентус» (67).

Сегодня, 12 мая, «Аталанта» обыграла «Рому» со счётом 2:1 и закрепилась на пятом месте (63).