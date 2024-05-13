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Тренер «Сочи» Морено: надеюсь, в оставшихся матчах сезона будет справедливое судейство

Тренер «Сочи» Морено: надеюсь, в оставшихся матчах сезона будет справедливое судейство
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге.

«Единственное, что я прошу от арбитров — чтобы они как можно меньше ошибались, выполняли свою работу хорошо, справедливо судили в обе стороны. Это тяжёлая работа, я всё прекрасно понимаю. Мы выполним свою работу. Надеюсь, в оставшихся двух матчах сезона будет справедливое судейство. В таком случае я буду доволен», — приводит слова Морено «Матч ТВ».

Вчера, 12 мая, в матче 28-го тура чемпионата России «Сочи» на своём поле разгромил «Пари Нижний Новгород» со счётом 6:1.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 23 очка за 28 матчей. В двух оставшихся турах «Сочи» сыграет с «Краснодаром» и «Рубином».

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