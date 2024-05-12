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Агент Клаудиньо отреагировал на информацию об интересе «Палмейраса» к игроку

Футбольный агент Луис Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, отреагировал на информацию о том, кто его клиент может перейти «Палмейрас».

— Связывался ли с вами «Палмейрас» по поводу возможного трансфера Клаудиньо?

— Сейчас не время об этом говорить. «Зенит» находится в чемпионской гонке, это неэтично, — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее журналист Жорже Никола сообщил, что «Палмейрас» в летнее трансферное окно планирует выкупить у «Зенита» Клаудиньо.

Напомним, Клаудиньо перешёл в «Зенит» из бразильского «РБ Брагантино» в августе 2021 года, сумма трансферной компенсации составила € 12 млн. В 100 сыгранных матчах за петербургский клуб футболист записал на свой счёт 20 забитых мячей и 25 результативных передач.