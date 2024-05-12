«Кони» обыграли «Матч» в заключительном матче 4-го тура Медиалиги
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Завершился матч 4-го тура группы D Winline Медиалиги, в котором встречались ФК «Матч» и «Кони». Команды играли на стадионе «Центральный» в Одинцово. «Кони» одержали победу со счётом 3:2.
Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа D. 4-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 20:30 МСК
ФК Матч
Окончен
2 : 3
Кони
1:0 Трегулов – 15' 1:1 Adam Камара – 25' 1:2 Ахмаев – 27' 2:2 Сурков – 28' 2:3 Иванченко – 50'
Счёт открыл нападающий «Матча» Дамир Трегулов. «Кони» вышли вперёд усилиями форвардов Мохамеда Камара и Саид-Али Ахмаева. В дальнейшем защитник «Матча» Никита Сурков сравнял счёт. Победу «Коням» принёс полузащитник Иван Иванченко.
«Кони» занимают второе место в турнирной таблице группы D Медиалиги. Команда набрала пять очков за три матча. «Матч» располагается на четвёртой строчке, заработав три очка после трёх игр. Турнирную таблицу группы D возглавляют Broke Boys. Команда набрала девять очков за четыре матча.
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