«Кони» обыграли «Матч» в заключительном матче 4-го тура Медиалиги

Завершился матч 4-го тура группы D Winline Медиалиги, в котором встречались ФК «Матч» и «Кони». Команды играли на стадионе «Центральный» в Одинцово. «Кони» одержали победу со счётом 3:2.

Счёт открыл нападающий «Матча» Дамир Трегулов. «Кони» вышли вперёд усилиями форвардов Мохамеда Камара и Саид-Али Ахмаева. В дальнейшем защитник «Матча» Никита Сурков сравнял счёт. Победу «Коням» принёс полузащитник Иван Иванченко.

«Кони» занимают второе место в турнирной таблице группы D Медиалиги. Команда набрала пять очков за три матча. «Матч» располагается на четвёртой строчке, заработав три очка после трёх игр. Турнирную таблицу группы D возглавляют Broke Boys. Команда набрала девять очков за четыре матча.