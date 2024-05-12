«Аталанта» — «Рома»: Миранчук начнёт матч в запасе

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Сегодня, 12 мая, состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук не попал в стартовый состав своей команды и начнёт встречу в запасе.

«Аталанта»: Карнесекки, Джимсити, Хин, Де Рон, Хатебур, Эдерсон, Пашалич, Руджери, Де Кетеларе, Копмейнерс, Скамакка.

«Рома»: Свилар, Кристенсен, Манчини, Н'Дика, Анхелиньо, Кристанте, Паредес, Пеллегрини, Бальданци, Эль-Шаарави, Лукаку.

Напомним, проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент у обеих команд по 60 очков, и лишь по дополнительным показателям «Аталанта» идёт строчкой выше — на пятом месте.

В матче первого круга, который прошёл 7 января в Риме, команды не выявили победителя (1:1).