«Арсенал» установил клубный рекорд всех времён по количеству побед в сезоне АПЛ

Сегодня, 12 мая, «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Арсенала» (0:1) в рамках 37-го тура Английской Премьер-Лиги (АПЛ).

Исход встречи предрешил гол бельгийского нападающего «канониров» Леандро Троссарда, забитый на 20-й минуте.

Таким образом, эта победа стала 27-й для «канониров» в нынешнем сезоне, что стало рекордным показателем за всю 137-летнюю историю клуба.

«Арсенал» набрал 86 очков за 37 матчей в чемпионате Англии. Лондонский клуб вернулся на первое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити». При этом по потерянным очкам «Сити» впереди.

В своём заключительном матче сезона команда Микеля Артеты сыграет 19 мая дома с «Эвертоном».

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