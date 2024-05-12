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Монпелье — Монако, результат матча 12 мая 2024, счёт 0:2, Лига 1 2023-2024

«Монако» обеспечил себе место в Лиге чемпионов, обыграв «Монпелье»
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Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «Монако». Команды играли на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. «Монако» одержал победу со счётом 2:0.

Франция - Лига 1 . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
0 : 2
Монако
Монако
0:1 Уаттара – 52'     0:2 Фофана – 65'    

На 52-й минуте отличился защитник «Монако» Кассум Уаттара. На 65-й минуте преимущество «Монако» удвоил полузащитник Юссуф Фофана.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 64 очка после 33 матчей. «Реймс» находится на 12-й строчке, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (70).

В параллельных матчах «Лион» обыграл «Клермон» со счётом 1:0, а «Страсбург» победил «Метц» — 2:1.

Франция - Лига 1 . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
0 : 1
Лион
Лион
0:1 Мангала – 53'    
Франция - Лига 1 . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 1
Метц
Метц
0:1 Микаутадзе – 54'     1:1 Эмега – 89'     2:1 Сантос – 90+1'    
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