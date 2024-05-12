«Монако» обеспечил себе место в Лиге чемпионов, обыграв «Монпелье»

Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «Монако». Команды играли на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. «Монако» одержал победу со счётом 2:0.

На 52-й минуте отличился защитник «Монако» Кассум Уаттара. На 65-й минуте преимущество «Монако» удвоил полузащитник Юссуф Фофана.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 64 очка после 33 матчей. «Реймс» находится на 12-й строчке, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (70).

В параллельных матчах «Лион» обыграл «Клермон» со счётом 1:0, а «Страсбург» победил «Метц» — 2:1.