«Монако» обеспечил себе место в Лиге чемпионов, обыграв «Монпелье»
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Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «Монако». Команды играли на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. «Монако» одержал победу со счётом 2:0.
Франция - Лига 1 . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
0 : 2
Монако
Монако
0:1 Уаттара – 52' 0:2 Фофана – 65'
На 52-й минуте отличился защитник «Монако» Кассум Уаттара. На 65-й минуте преимущество «Монако» удвоил полузащитник Юссуф Фофана.
«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 64 очка после 33 матчей. «Реймс» находится на 12-й строчке, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (70).
В параллельных матчах «Лион» обыграл «Клермон» со счётом 1:0, а «Страсбург» победил «Метц» — 2:1.
Франция - Лига 1 . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
0 : 1
Лион
Лион
0:1 Мангала – 53'
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