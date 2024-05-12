Первая лига: результаты матчей 32-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 12 мая, матчем «Волгарь» — «Черноморец» (1:1) завершился 32-й тур Мелбет Первой лиги.
Все результаты матчей 32-го тура Первой лиги:
«Арсенал» — «Нефтехимик» — 1:0;
«Енисей» — «Кубань» — 2:0;
«Шинник» — «СКА-Хабаровск» — 2:1;
«Торпедо» — «Алания» — 0:0;
«Сокол» — «Тюмень» — 2:1;
«Ленинградец» — «Химки» — 1:3;
«КАМАЗ» — «Родина» — 1:3;
«Акрон» — «Динамо» Махачкала — 3:1;
«Волгарь» — «Черноморец» — 1:1.
Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2023/2024 возглавляют подмосковные «Химки». Команда Андрея Талалаева набрала 60 очков за 32 матча. На второй строчке располагается махачкалинское «Динамо», заработавшее 58 очков. На третьей строчке находится тольяттинский «Акрон» (56), а на четвёртой — московская «Родина» (52).