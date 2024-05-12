«Байер» продлил беспроигрышную серию до 50 матчей, разгромив в гостях «Бохум»

В Бохуме на стадионе «Воновия Рурштадион» завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бохум» крупно уступил леверкузенскому «Байеру» (0:5).
Победу гостям в этой встрече принесли голы в исполнении Патрика Шика, Виктора Бонифасе (с пенальти), Амина Адли, Йосипа Станишича и Алехандро Гримальдо.
Отметим, что с 15-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Феликс Пасслак.
Команда Хави Алонсо продлила свою рекордную беспроигрышную серию до 50 матчей. Леверкузенцы набрали 87 очков и уже гарантировали себе чемпионский титул по итогам нынешнего сезона, который стал для клуба первым в истории.
«Бохум» остался с 33 очками и идёт на 14-й строчке, имея отрыв в три очка от зоны стыковых матчей за один тур до конца чемпионата.
- 12 мая 2024
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