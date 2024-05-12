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«Байер» продлил беспроигрышную серию до 50 матчей, разгромив в гостях «Бохум»

«Байер» продлил беспроигрышную серию до 50 матчей, разгромив в гостях «Бохум»
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В Бохуме на стадионе «Воновия Рурштадион» завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бохум» крупно уступил леверкузенскому «Байеру» (0:5).

Германия - Бундеслига . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
0 : 5
Байер
Леверкузен
0:1 Шик – 41'     0:2 Бонифасе – 45+2'     0:3 Адли – 76'     0:4 Станишич – 86'     0:5 Гримальдо – 90+3'    
Удаления: Пасслак – 15' / нет

Победу гостям в этой встрече принесли голы в исполнении Патрика Шика, Виктора Бонифасе (с пенальти), Амина Адли, Йосипа Станишича и Алехандро Гримальдо.

Отметим, что с 15-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Феликс Пасслак.

Команда Хави Алонсо продлила свою рекордную беспроигрышную серию до 50 матчей. Леверкузенцы набрали 87 очков и уже гарантировали себе чемпионский титул по итогам нынешнего сезона, который стал для клуба первым в истории.

«Бохум» остался с 33 очками и идёт на 14-й строчке, имея отрыв в три очка от зоны стыковых матчей за один тур до конца чемпионата.

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