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«Байер» продлил беспроигрышную серию до 50 матчей, разгромив в гостях «Бохум»

В Бохуме на стадионе «Воновия Рурштадион» завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бохум» крупно уступил леверкузенскому «Байеру» (0:5).

Победу гостям в этой встрече принесли голы в исполнении Патрика Шика, Виктора Бонифасе (с пенальти), Амина Адли, Йосипа Станишича и Алехандро Гримальдо.

Отметим, что с 15-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Феликс Пасслак.

Команда Хави Алонсо продлила свою рекордную беспроигрышную серию до 50 матчей. Леверкузенцы набрали 87 очков и уже гарантировали себе чемпионский титул по итогам нынешнего сезона, который стал для клуба первым в истории.

«Бохум» остался с 33 очками и идёт на 14-й строчке, имея отрыв в три очка от зоны стыковых матчей за один тур до конца чемпионата.