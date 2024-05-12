Деменко: Семак перестал угадывать с составом «Зенита» — лучшие сидят в запасе

Бывший полузащитник ряда клубов РПЛ Максим Деменко высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака в последних матчах.

«Уверенность в чемпионстве в головах игроков «Зенита» сыграла отрицательную роль. Мне кажется, что когда у «Зенита» не стало получаться, то Сергей Богданович Семак перестал угадывать с составом. Всё-таки мы видим одну и ту же схему, но только меняются футболисты. Ерохин, который спас команду в Кубке с ЦСКА, и Изидор гораздо лучше выглядят, чем Артур, Сергеев и Кассьерра.

Мне кажется, Семак немножко не угадывает с составом. Те ребята, которые лучше выглядят, сидят в запасе, а Семак ставит тот же состав. А потом пошли замены бразильцев. В матче с ЦСКА мы видели, когда Клаудиньо меняли, как он выражал недовольство. Это, конечно, надо как-то пресекать. Не могут два-три футболиста индивидуально влиять на команду. На сегодняшний день я выделю из «Зенита» только одного Вендела, который на протяжении сезона играет очень стабильно. Поэтому Семаку нужно больше мотивировать ребят, которых он ставит в основу», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Зенит» потерпел поражения в трёх из четырёх последних матчей РПЛ, уступив за два тура до конца сезона первое место столичному «Динамо». Вчера клуб из северной столицы уступил дома столичному ЦСКА (0:1).