«Аталанта» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 21:45

Сегодня, 12 мая, состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида. Матч начнётся в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент у обеих команд по 60 очков, и лишь по дополнительным показателям «Аталанта» идёт строчкой выше — на пятом месте. Обе команды ведут ожесточённую борьбу за место в Лиге чемпионов, однако в отличие от бергамасков, которые сыграют в финале Лиги Европы, римляне могут сделать это только через национальный чемпионат.

В матче первого круга, который прошёл 7 января в Риме, команды не выявили победителя (1:1).