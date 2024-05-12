Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Арсенал, результат матча 12 мая 2024, счёт 0:1, АПЛ 2023-2024

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся на первое место в таблице АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

12 мая состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Игра прошла на на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Пол Тирни. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 20'    

Автором единственного гола стал Леандро Троссард. Нападающий лондонского клуба отличился на 20-й минуте.

Таким образом, «Арсенал» набрал 86 очков за 37 матчей в чемпионате Англии. Лондонский клуб вернулся на первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» располагается на втором месте, имея на своём счету 85 очков. При этом у «горожан» на одну игру меньше. «Манчестер Юнайтед», у которого 54 очка, идёт восьмым.

Таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android