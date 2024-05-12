«Пузико и деревяшка вместе». Дзюба опубликовал совместное фото с Овечкиным

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал фотографию в социальной сети, на которой он запечатлён вместе с российским хоккеистом нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Ранее Овечкин прибыл в Москву после вылета своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли.

Фото: Соцсети Артёма Дзюбы

«Пузико и деревяшка вместе», — написал Дзюба

Напомним, Артём Дзюба сегодня, 12 мая, пропустил матч «Локомотива» с «Оренбургом» (2:0) из-за болезни.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с железнодорожниками. Представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что «Локомотив» принял решение списать игрока со счетов и не давать ему играть в оставшихся матчах сезона.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний форвард провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.