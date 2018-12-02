Фанаты «Крыльев» отморозились на выезде без футбола. Их спасла водка

С одним из фанатов «Крыльев Советов» мы познакомились еще на чемпионате мира. Такого человека не назовешь подонком. Он учится на доктора, работает в самарской скорой, знает языки и развлекается, бюджетно путешествуя по самым стремным местам Латинской Америки. Но есть проблема – любит футбол и пробивает выезда по России. Оренбургский, отмененный из-за холода, стал для него первым без без самой игры.

Но, коротко рассказывая о поездке, наш герой просит не упоминать его фамилию и имя, хотя хочется сказать: с рассказами про Колумбию и водку тебя все равно узнают».

Ну это ладно, к матчу.

— Мы, конечно, предполагали, что в Оренбурге будет ад, но такого не ожидали. Не знаю, куда они там на стадионе засовывали свой термометр и как он показывал -16, потому что на улицах города теплее -20 не было. Решили нажираться и взяли очень много водки. Если РПЛ и футбольные чиновники, выдумывая этот календарь, хотели просто популяризовать крепкие напитки среди болельщиков, то у них получилось. Потому что иначе выживать было нереально. Вы, кстати, когда-нибудь пили водку при минус 23?

Сразу два матча РПЛ могут отменить из-за погоды. Вот бы так и вышло Бывают моменты, когда нужно резать по живому.

— В Ханты-Мансийске, на биатлоне. Мне сказали: «Или пей, или на следующей гонке тебя не будет, не дотянешь».

— Вот именно. Они приятная и очень вкусная, потому что сразу согревает. И при этом ты не пьянеешь, потому что, видимо, топливо сразу перерабатывается в энергию. Я же врач, поэтому выработал термин: алкоголь спасение.

— Но футболистам водку нельзя.

— И это отвратительно, просто ужасно. И то, что нельзя, и погода эта. Да я сам честно говоря, не очень переживаю, что не потратил полтора часа своей жизни, чтобы не увидеть этот, с натяжкой скажем, «футбол». Другое дело, что в декабре так же холодно может быть и в Казани, и в Уфе, и в Москве.

— Если бы вас спросили, нужно ли проводить этот матч, то…

— Сказал бы, что ФНЛ — лучшая лига мира, потому что они уже ушли на каникулы. Проводить матчи в декабре – это не очень разумно. Мы живём в стране, где холод. Особенно в нашей части – в Поволжье. Перешли футбольной с системы весна-осень на осень-весна, а страна не перешла. Зря Россия так, ей тоже стоило бы подстроиться под РПЛ, потому что вроде предполагалось, что в Оренбурге в декабре будет чуть прохладнее, чем в Махачкале. Хотя, как мы тут логично рассудили, город газа могли бы и подогреть – может, чиновники на это рассчитывали?

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— Вы много потратили на этот выезд?

— Раскошелились. Плацкарт без белья туда-обратно — 1200 рублей, три бутылки водки, квартира в элитном оренбургском комплексе – 400 рублей с носа, вход в клуб – 500 рублей, карта, чтобы в этом клубе пить – еще 300 рублей, на этой карте лежат 400 рублей. Каждый, короче, потратил по три-четыре тысячи.

— Будете писать в РПЛ или в «Крылья»: «Прошу компенсировать расходы на водку…»?

— Ой, да ладно РПЛ. Наша «прекрасная» команда могла хотя бы выйти, сфоткаться, обыграть эту ситуацию, особенно учитывая, что в медиапространстве у нас пустота. Но нет, конечно: автобус проехал мимо с завешенными шторами. Правда те футболисты, которые выходили со стадиона, пообщались с нами, но когда нас стало не пятеро, а двадцать, пришли пьяные ребята – нас безопасник отодвинул, мол, уходите. Компенсации, конечно, никакой не будет. Но, думаю, если руководство клуба порядочное, то обеспечит бесплатный автобус на переигровку. Это будет красиво и правильно.

***

— Такой выезд без футбола – это круто?

— Это память, он в голове останется. Просто ехать в город, где температура -22 – это полный ад, хотя бывал на футболе чуть ли не во всем мире. Хотя выезд на матч в Колумбию в наркобасе тоже был не фонтан. Мы ехали на матч с нашими товарищами, которые нас встречали в Боготе. Целый фанатский автобус: и все 50 человек курили огромные косяки и нюхали. Курили и нюхали, нюхали и курили. У всех ножи за пазухами, их вообще не обыскивают. Сидят себе на секторе с ножами и кокаином.

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— Кого-то порезали?

— У меня товарищ, который нас принимал, просил нас привезти две футболки «Крыльев Советов». Получил их и говорит: «Отлично. Одну отправлю брату в Перу». Я спрашиваю: «Он что, в Перу живёт?». Он мне отвечает: «Ну как живёт, в тюрьме сидит». Оказывается, поехали с братом в Перу на Кубок Либертадорес, на них там прыгнули болельщики перуанские. И его брат человека зарезал, ему дали 10 лет тюрьмы. И он так спокойно об этом рассказывает, типа, обычное дело. Так что вот так посмотришь на эти минус 22 – и вроде не ад.

***

— А то, что ушел Тихонов — ад?

— Первая мысль, что Тихонова слили. Хотя сейчас везде такие мысли, особенно у вас в Москве. Но к Андрею отношение в Самаре очень тёплое и позитивное. Его не испортить неудачами. Плюс, мы к ним очень сильно к неудачам привыкли. Думаем, приход Шикунова сыграл большую роль. Начались футболисты непонятные, непонятные персонажи. Хотя у нас отношение к руководству всегда холодное. Хуже с ним не стало, и лучше тоже. У же никогда, думаю, не станет.

— А если Глушакова возьмут – будете рады?

— Если он сливал тренера, то нафиг не надо. А если серьезно, то у нас играли большие футболисты на спаде – Семшов, Глеб, Павленко. И так получилось, что Самара со времен Тихонова – не очень приятная почва для восстановления карьеры. Это не «Ростов» и не «Урал» — ничего хорошего тут не будет.

— Местный стадион жив ещё?

— Приглашаю тебя на матч второго круга со «Спартаком» — сам увидишь и напишешь. Это твое дело, а мы помолчим.