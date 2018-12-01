Сразу два матча РПЛ могут отменить из-за погоды. Вот бы так и вышло

Сегодня первое декабря. В этот раз зима не для слабаков: когда смотришь на минус 13 в смартфоне, пробирает даже лёжа под одеялом. Вот как-то совсем не работает голова в сторону прогулок по городу, до магазина бы дойти без потерь…

В эти дни в нашей футбольной стране (с этим вопросов уже не осталось) проходят матчи высшей лиги. Один из них — в Красноярске, другой — в Оренбурге. И обе игры находятся под угрозой отмены из-за сильных морозов.

Если верить открытым источникам, в одном городе -18, в другом на один градус теплее. Начнись матчи прямо сейчас, это означало бы отмену игр — регламент не позволяет играть, когда столбик уходит ниже 15.

Радикальные меры — нужны?

К сожалению, даже если отмена произойдёт, «Спартак» в этот раз будет к нему непричастен. В отличие от той самой игры с «Крыльями», после которой случилась самая громкая дискуссия последних лет о матчах в холодную погоду.

Именно по причине отсутствия «Спартака» очень важно, чтобы матчи слетели систематично. Чтобы не осталось ни единого шанса говорить о вопиющей исключительности погодных условий и происках нечистых сил.

Ради чего мерзли фанаты, когда матч уже отменили? Короткая история о том, как маленькие вещи оказываются важными.

Всё это просто необходимо, потому что диалог в данном случае не даёт даже малейшего конструктива. Далеко за примерами ходить не нужно: буквально вчера один из наших мэтров затронул тему холодного футбола. И что, много нашлось желающих доказать ему, что он заблуждается? А заодно и всем, кому непонятно, почему мы ходим на футбол в такую погоду.

А как же болельщики?

Можно, конечно, продолжить давить на жалость команд перед приехавшими болельщиками. Подходить к ним в минус 17 перед игрой и виновато говорить: «Вы нас поймите. Ну а куда деваться?».

Но знаете, что не так с этим подходом? Это — нарушение регламента. Жалость перед болельщиками от того, что из-за лимита сильнейшие игроки порой остаются на скамейке, никто не испытывает.

И если уж кто-то начнёт всерьёз об этом рассуждать, в следующий раз можно сделать проще. Просто возьмите погодные сводки в городе за последние пару лет. Несколько минут в Сети хватит, чтобы узнать, что годом ранее в Красноярске в этот день было от минус 11. А на следующий день — минус 19.