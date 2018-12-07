«А ещё он тонкой ногой водителя избивал...»

Адвокат Кокорина: ожидаю самый плохой результат в суде



punya777:

— А вы точно адвокат?)))

«Нам даже слова сказать не дали». Как Кокорину и Мамаеву продлевали арест Цирк, смех и слёзы – в репортаже из Таганского суда.

Адвокат: Мамаев и Кокорин сегодня встретятся впервые после тех событий



andal:

— Ну прямо встреча в берлинском кафе. Музыку Таривердиева фоном запустят?

Адвокат Мамаева выступил в суде



c-moscow:

— С речью: да здравствует российский суд! самый гуманный суд в мире! Ура!



Следствие возражает против истребования видеозаписей в деле Кокорина и Мамаева



zenspb123:

— Возьмите ещё 30 следователей, может, за пару лет осилите видосы.

Следствие считает, что Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность



gross37rus:

— Ага, сразу же после суда пойдут избивать чиновников.



NeSkRoMnY:

— Уже на маразм похоже.

Главное, что мы узнали после нового суда над Кокориным и Мамаевым Парни улыбаются и веселятся, несмотря на происходящее.

Мамаев: у меня два несовершеннолетних ребёнка, я должен находиться с ними



Partizan-2018:

— Кокорин: у меня дома два ящика бургундского, я должен находиться с ними.



Кокорин: следователь оскорбил меня на даче показаний



pissin:

Главное — стулом не бил.



Адвокат: если Мамаева отпустят, это сбережёт бюджетные средства

Partizan-2018:

— Из рогатки по танку.

Решение суда – идиотизм. Кокорина и Мамаева прессуют в угоду толпе Шоу, которое мы заслужили.

Кокорин: хочу ответить за то, что совершил, а не за то, что мне приписывают



fourcade88:

— Кокорин: Ваша честь — хочу ответить за то, что совершил, а не за то, что мне приписывают.

Судья: А что вы совершили?

Кокорин: Ничего.

К. Кокорин: считаю, что двух месяцев в СИЗО достаточно



rrenn:

— А с каких пор подсудимый решает, достаточное ли наказание он отбыл?



Адвокат: К. Кокорин тонкой рукой дал пощёчину, а по документам сотрясение мозга



pavlik00:

— А еще он тонкой ногой водителя избивал...



Адвокат: К. Кокорин — молодой парень, которому надо дома уроки учить

1xxx:

— Передайте ему учебники, вероятность, что он их там прочтет, выше...



Суд продлил арест Кокорину до 8 февраля



balao45:

— Новый год в хату!)