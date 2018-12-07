«А ещё он тонкой ногой водителя избивал...»

Адвокат Кокорина: ожидаю самый плохой результат в суде
punya777:
— А вы точно адвокат?)))
Адвокат: Мамаев и Кокорин сегодня встретятся впервые после тех событий
andal:
— Ну прямо встреча в берлинском кафе. Музыку Таривердиева фоном запустят?
Адвокат Мамаева выступил в суде
c-moscow:
— С речью: да здравствует российский суд! самый гуманный суд в мире! Ура!
Следствие возражает против истребования видеозаписей в деле Кокорина и Мамаева
zenspb123:
— Возьмите ещё 30 следователей, может, за пару лет осилите видосы.
Следствие считает, что Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность
gross37rus:
— Ага, сразу же после суда пойдут избивать чиновников.
NeSkRoMnY:
— Уже на маразм похоже.
Мамаев: у меня два несовершеннолетних ребёнка, я должен находиться с ними
Partizan-2018:
— Кокорин: у меня дома два ящика бургундского, я должен находиться с ними.
Кокорин: следователь оскорбил меня на даче показаний
pissin:
Главное — стулом не бил.
Адвокат: если Мамаева отпустят, это сбережёт бюджетные средства
Partizan-2018:
— Из рогатки по танку.
Кокорин: хочу ответить за то, что совершил, а не за то, что мне приписывают
fourcade88:
— Кокорин: Ваша честь — хочу ответить за то, что совершил, а не за то, что мне приписывают.
Судья: А что вы совершили?
Кокорин: Ничего.
К. Кокорин: считаю, что двух месяцев в СИЗО достаточно
rrenn:
— А с каких пор подсудимый решает, достаточное ли наказание он отбыл?
Адвокат: К. Кокорин тонкой рукой дал пощёчину, а по документам сотрясение мозга
pavlik00:
— А еще он тонкой ногой водителя избивал...
Адвокат: К. Кокорин — молодой парень, которому надо дома уроки учить
1xxx:
— Передайте ему учебники, вероятность, что он их там прочтет, выше...
Суд продлил арест Кокорину до 8 февраля
balao45:
— Новый год в хату!)