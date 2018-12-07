Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Футбол /

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО – реакция читателей

Александр Кокорин и Павел Мамаев
Андрей Панков
Фото: РИА Новости
«А ещё он тонкой ногой водителя избивал...»
Реакция читателей «Чемпионата» на продление меры пресечения Кокорину и Мамаеву.
Футбол / РПЛ

Адвокат Кокорина: ожидаю самый плохой результат в суде

punya777:
— А вы точно адвокат?)))

«Нам даже слова сказать не дали». Как Кокорину и Мамаеву продлевали арест
Цирк, смех и слёзы – в репортаже из Таганского суда.

Адвокат: Мамаев и Кокорин сегодня встретятся впервые после тех событий

andal:
— Ну прямо встреча в берлинском кафе. Музыку Таривердиева фоном запустят?

Адвокат Мамаева выступил в суде

c-moscow:
— С речью: да здравствует российский суд! самый гуманный суд в мире! Ура!

Следствие возражает против истребования видеозаписей в деле Кокорина и Мамаева

zenspb123:
— Возьмите ещё 30 следователей, может, за пару лет осилите видосы.

Следствие считает, что Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность

gross37rus:
— Ага, сразу же после суда пойдут избивать чиновников.

NeSkRoMnY:
— Уже на маразм похоже.

Главное, что мы узнали после нового суда над Кокориным и Мамаевым
Парни улыбаются и веселятся, несмотря на происходящее.

Мамаев: у меня два несовершеннолетних ребёнка, я должен находиться с ними

Partizan-2018:
— Кокорин: у меня дома два ящика бургундского, я должен находиться с ними.

Кокорин: следователь оскорбил меня на даче показаний

pissin:
Главное — стулом не бил.

Адвокат: если Мамаева отпустят, это сбережёт бюджетные средства

Partizan-2018:
— Из рогатки по танку.

Решение суда – идиотизм. Кокорина и Мамаева прессуют в угоду толпе
Шоу, которое мы заслужили.

Кокорин: хочу ответить за то, что совершил, а не за то, что мне приписывают

fourcade88:
— Кокорин: Ваша честь — хочу ответить за то, что совершил, а не за то, что мне приписывают.
Судья: А что вы совершили?
Кокорин: Ничего.

К. Кокорин: считаю, что двух месяцев в СИЗО достаточно

rrenn:
— А с каких пор подсудимый решает, достаточное ли наказание он отбыл?

Адвокат: К. Кокорин тонкой рукой дал пощёчину, а по документам сотрясение мозга

pavlik00:
— А еще он тонкой ногой водителя избивал...

Адвокат: К. Кокорин — молодой парень, которому надо дома уроки учить

1xxx:
— Передайте ему учебники, вероятность, что он их там прочтет, выше...

Суд продлил арест Кокорину до 8 февраля

balao45:
— Новый год в хату!)

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент