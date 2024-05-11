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Караваев ответил на вопрос о языковых проблемах с легионерами «Зенита»

Караваев ответил на вопрос о языковых проблемах с легионерами «Зенита»
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, на каком языке общается с иностранными партнёрами по линии обороны сине-бело-голубых.

«Футбольные подсказы иностранцы понимают даже на русском языке: «один», «спина»… Универсальный язык общения — ​английский, на нём более-менее все разговаривают. На каком языке капитан говорит напутственные слова перед матчем? На английском. Дуглас понимает его и разговаривает на нём. Общаемся ли с иностранцами вне футбольного поля? Иногда мы собираемся всей командой. В последнее время, правда, это нечасто удаётся, потому что игр много», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».

В числе защитников «Зенита» есть несколько игроков-иностранцев — бразильцы Дуглас Сантос, Нино и Родригао, серб Страхиня Эракович, казахстанец Нуралы Алип. Ранее голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков рассказал забавную историю о том, как однажды в игровом эпизоде забыл, на каком языке нужно дать подсказку защитнику своей команды.

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