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Чернов рассказал, какую установку Слишкович дал «Спартаку» на победную игру с «Ростовом»

Чернов рассказал, какую установку Слишкович дал «Спартаку» на победную игру с «Ростовом»
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Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о плане на выездной матч 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1), который предложил исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«Как Слишкович готовил нас к необычной игре «Ростова» с очень высокой обороной? При Абаскале с ними тяжело шло, потому что пытались выходить из обороны в короткий пас. На этот раз упростили игру, больше за спину кидали, отсюда у них и пошли ошибки.

Как всё было? Слишкович заходит перед матчем и говорит: «Сегодня играем так, так и так – и побеждаем. Просто забрасываем туда – и всё получится». Мы переглянулись: «Ого, мы там два года не выигрывали, а здесь всё так просто». В итоге сработало», — приводит слова Чернова Sports.ru.

Матч 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» завершился крупной победой гостей со счётом 5:1. При владении мячом 47% против 53% у соперника красно-белые создали девять голевых моментов у чужих ворот, дончане — пять.

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