Чернов рассказал, какую установку Слишкович дал «Спартаку» на победную игру с «Ростовом»

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о плане на выездной матч 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1), который предложил исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.

«Как Слишкович готовил нас к необычной игре «Ростова» с очень высокой обороной? При Абаскале с ними тяжело шло, потому что пытались выходить из обороны в короткий пас. На этот раз упростили игру, больше за спину кидали, отсюда у них и пошли ошибки.

Как всё было? Слишкович заходит перед матчем и говорит: «Сегодня играем так, так и так – и побеждаем. Просто забрасываем туда – и всё получится». Мы переглянулись: «Ого, мы там два года не выигрывали, а здесь всё так просто». В итоге сработало», — приводит слова Чернова Sports.ru.

Матч 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» завершился крупной победой гостей со счётом 5:1. При владении мячом 47% против 53% у соперника красно-белые создали девять голевых моментов у чужих ворот, дончане — пять.