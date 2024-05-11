«Байер» предложил болельщикам бесплатно сделать тату в честь победы в Бундеслиге

«Байер» предложил болельщикам сделать бесплатные татуировки в память о первой победе в Бундеслиге и рекордной беспроигрышной серии.

«Запишитесь на приём прямо сейчас, чтобы увековечить этот уникальный сезон на своей коже», — говорится в сообщении пресс-службы «Байера».

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК «БАЙЕР» ЛЕВЕРКУЗЕН

Напомним, «Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 81 очко за 31 матч. Подопечные Хаби Алонсо досрочно стали победителями турнира в 29-м туре Бундеслиги. В настоящий момент отрыв «Байера» от идущего на второй строчке «Штутгарта» составляет 14 очков.

В финале Лиги Европы леверкузенская команда встретится с итальянской «Аталантой». Игра состоится 22 мая в Дублине (Ирландия). Матч будет проходить на стадионе «Авива».