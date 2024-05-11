Воспитанник ЦСКА Караваев: армейцы остаются принципиальным соперником для «Зенита»

Правый защитник «Зенита» и экс-футболист ЦСКА Вячеслав Караваев высказался о значимости противостояния сине-бело-голубых и красно-синих.

«Испытываю ли какие-то дополнительные эмоции в связи с тем, что начинал в ЦСКА свою футбольную карьеру? Нет, прошло слишком много времени. Но всё равно ЦСКА остаётся принципиальным соперником для «Зенита», и очень сильным, потому что всегда борется за высокие места», — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита».

28-летний правый защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев является воспитанником клубной академии московского ЦСКА, за первую команду армейцев провёл четыре матча без результативных действий во всех турнирах, в том числе в Лиге чемпионов.

С июля 2014 года по сентябрь 2019 года футболист выступал за зарубежные клубы, после чего перешёл в петербургский «Зенит». За сине-бело-голубых Караваев провёл 143 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 18 результативных передач.

11 мая «Зенит» и ЦСКА встретятся на «Газпром Арене» в матче 28-го тура РПЛ.