В «Челси» дали оценку выступлениям команды под руководством Почеттино

Владелец «Челси» Тодд Боули прокомментировал выступления лондонской команды под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

«В последних двух с половиной матчах — с «Тоттенхэмом» (2:0), «Вест Хэмом» (5:0) и как минимум во втором тайме с «Астон Виллой» (2:2) — было видно, что мы показывали просто прекрасный футбол.

В этих матчах все шло как по маслу — именно так, как мы и задумывали. В этих играх вы могли начать по-настоящему понимать, над чем мы вместе работали. За это время изменился и фон комментариев вокруг «Челси». Я никогда не видел столь резких перемен», — приводит слова Боули The Athletic.

После 35 матчей в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 54 очков и занимает седьмое место. В нынешнем сезоне подопечные Почеттино дошли до финала Кубка английской лиги, где уступили «Ливерпулю» (0:1).

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