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Стал известен игровой номер Мбаппе в мадридском «Реале»

Стал известен игровой номер Мбаппе в мадридском «Реале»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе покинет французский клуб и перейдёт в мадридский «Реал».

Как сообщает Madrid Universal в соцсетях, футболист сборной Франции будет выступать в новой команде под девятым номером.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 10 мая Мбаппе официально объявил о том, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что француз уже подписал контракт со «сливочными», рассчитанный до 2029 года.

25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

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Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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