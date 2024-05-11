Гол Сперцяна с передачи вратаря Сафонова признан лучшим в РПЛ в апреле 2024 года

Официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги назвал лауреата награды за лучший гол прошедшего месяца. По итогам апреля 2024 года им стал атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Лучший гол месяца был забит 24 апреля в матче перенесённого 21-го тура РПЛ «Краснодар» — «Балтика» (3:2). На 50-й минуте при счёте 1:0 в пользу «быков» Эдуард Сперцян за центральной линией принял мяч после дальнего заброса рукой из своей штрафной вратаря Матвея Сафонова, убежал от нескольких игроков соперника, переиграл оставшегося на пути защитника и катнул мяч в сетку мимо голкипера.

Как сообщает пресс-служба лиги, гол Сперцяна победил в голосовании экспертов РПЛ. При этом представители телеканала «Матч Премьер» выбрали лучшим мяч полузащитника «Балтики» Дмитрия Рыбчинского в ворота «Крыльев Советов» в 25-м туре, а в голосовании болельщиков первое место занял гол защитника «Локомотива» Ильи Самошникова ЦСКА в 24-м туре.