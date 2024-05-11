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Никита Чернов рассказал о необычных тренировках Слишковича в «Спартаке»

Никита Чернов рассказал о необычных тренировках Слишковича в «Спартаке»
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Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что изменилось в команде после назначения исполняющим обязанности главного тренера боснийского специалиста Владимира Слишковича.

«Настроение точно поднялось. Слишкович не суетится лишний раз. Наоборот, старается нас раскрепостить. Однажды он предложил футбол по необычным правилам: нельзя было бегать, можно только пешком ходить. Забавно поиграли!

Перед «Ростовом» Слишкович дал особенную двусторонку: поменял всем амплуа, поставил игроков на неожиданные позиции. Я в нападении бегал, Зина играл правого защитника, Мишаня Игнат с Хесусом были центральными защитниками. Повеселились, посмеялись, поулыбались – наша команда выиграла 1:0», — приводит слова Чернова Sports.ru.

14 апреля 2024 года официальный телеграм-канал московского «Спартака» сообщил о расставании с 35-летним испанским главным тренером Гильермо Абаскалем. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера был назначен 41-летний боснийский ассистент Абаскаля Владимир Слишкович. Под руководством Слишковича красно-белые провели шесть матчей во всех турнирах, в которых одержали три победы и трижды сыграли вничью.

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