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Мирослав Клозе может стать тренером «Баварии»

Мирослав Клозе может стать тренером «Баварии»
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Бывший футболист «Баварии» Мирослав Клозе может занять место в тренерском штабе мюнхенского клуба.

Как сообщает Sky Sport, «Бавария» начала переговоры о возвращении Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера. В случае назначения наставника в клуб с высокой вероятностью вернётся и Клозе – бывший форвард станет одним из ассистентов Флика.

В бытность футболистом Мирослав Клозе выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год. В составе мюнхенского клуба он дважды становился чемпионом Германии, два раза выиграл Кубок Германии, а также по разу — Кубок немецкой лиги и Суперкубок Германии.

Немецкий специалист работал в качестве тренера с юниорской командой «Баварии» (до 17 лет) и австрийским «Ра́йндорф Альтахом».

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