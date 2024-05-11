Мирослав Клозе может стать тренером «Баварии»

Бывший футболист «Баварии» Мирослав Клозе может занять место в тренерском штабе мюнхенского клуба.

Как сообщает Sky Sport, «Бавария» начала переговоры о возвращении Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера. В случае назначения наставника в клуб с высокой вероятностью вернётся и Клозе – бывший форвард станет одним из ассистентов Флика.

В бытность футболистом Мирослав Клозе выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год. В составе мюнхенского клуба он дважды становился чемпионом Германии, два раза выиграл Кубок Германии, а также по разу — Кубок немецкой лиги и Суперкубок Германии.

Немецкий специалист работал в качестве тренера с юниорской командой «Баварии» (до 17 лет) и австрийским «Ра́йндорф Альтахом».