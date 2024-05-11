Защитник «Зенита» Караваев прокомментировал «хоккейный» график матчей с ЦСКА

Правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о первом матче финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России с московским ЦСКА (1:1) и плотном графике встреч с красно-синими в мае 2024 года.

«Думаю, ничья 1:1 для нас — ​неплохой результат. Поскольку ответный матч играем дома при своих болельщиках, у нас есть небольшое преимущество. Теперь надо приложить максимум усилий, чтобы выйти в суперфинал. Как мне «хоккейный» график матчей с интервалом в три дня? Это нормально. Футболисты всегда говорят, что лучше играть, чем тренироваться. Один и тот же соперник? Конечно, это непривычно. Но раз так сложилось, будем играть», — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита».

Петербургский «Зенит» в мае 2024 года проведёт три матча с московским ЦСКА. Первая игра в рамках финала Пути РПЛ Кубка России прошла в Москве 2 мая и завершилась вничью 1:1. 11 мая сине-бело-голубые и красно-синие сыграют в Санкт-Петербурге в матче 28-го тура РПЛ. 15 мая «Зенит» и ЦСКА вновь встретятся на «Газпром Арене» в ответном матче финала верхней сетки плей-офф Кубка России.