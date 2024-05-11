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Защитник «Зенита» Караваев прокомментировал «хоккейный» график матчей с ЦСКА

Защитник «Зенита» Караваев прокомментировал «хоккейный» график матчей с ЦСКА
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Правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о первом матче финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России с московским ЦСКА (1:1) и плотном графике встреч с красно-синими в мае 2024 года.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 53'     1:1 Ерохин – 84'    

«Думаю, ничья 1:1 для нас — ​неплохой результат. Поскольку ответный матч играем дома при своих болельщиках, у нас есть небольшое преимущество. Теперь надо приложить максимум усилий, чтобы выйти в суперфинал. Как мне «хоккейный» график матчей с интервалом в три дня? Это нормально. Футболисты всегда говорят, что лучше играть, чем тренироваться. Один и тот же соперник? Конечно, это непривычно. Но раз так сложилось, будем играть», — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита».

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Петербургский «Зенит» в мае 2024 года проведёт три матча с московским ЦСКА. Первая игра в рамках финала Пути РПЛ Кубка России прошла в Москве 2 мая и завершилась вничью 1:1. 11 мая сине-бело-голубые и красно-синие сыграют в Санкт-Петербурге в матче 28-го тура РПЛ. 15 мая «Зенит» и ЦСКА вновь встретятся на «Газпром Арене» в ответном матче финала верхней сетки плей-офф Кубка России.

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