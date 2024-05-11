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Вячеслав Караваев назвал лидеров раздевалки «Зенита»

Вячеслав Караваев назвал лидеров раздевалки «Зенита»
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Правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос, кто в нынешнем составе сине-бело-голубых может выступить в роли лидера, мотивирующего остальных игроков.

«Кто лидер раздевалки? У нас каждый по ситуации может что-то сказать, подбодрить, мотивировать. Чаще других это делают главный тренер, капитан и Миша Кержаков на правах старшего. Я человек, который держит свои эмоции внутри, поэтому вряд ли что скажу, но за команду очень переживаю», — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита».

Постоянным капитаном «Зенита» в текущем сезоне является 30-летний бразильский левый защитник Дуглас Сантос, который выступает за петербургский клуб с июля 2019 года. 37-летний голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков является воспитанником клубной академии, после ряда сезонов в других клубах окончательно вернулся в «Зенит» в июне 2017 года.

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