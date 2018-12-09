«Рубин» остался без нападающих. С «Зенитом» сыграют Шекари и Сагитов?

Как «Рубин» потерял девять человек

Список потерь «Рубина» перед встречей с «Зенитом» в Петербурге шокирует. Курбан Бердыев остался сразу без девяти человек, лишившись в том числе всех нападающих основной обоймы. Казанская команда и без того забивает меньше гола в среднем за матч, а тут такая кадровая катастрофа, когда нужно играть с лидером Премьер-Лиги на его поле.

Что случилось с Сердаром Азмуном, Дмитрием Полозом и Александром Бухаровым? Иранский нападающий получил в домашнем матче 16-го тура с «Динамо» четвёртую жёлтую карточку в сезоне РПЛ. Это значит, что лучший бомбардир «Рубина» (4 гола) заработал дисквалификацию. Полоз принадлежит «Зениту», а за команду Бердыева выступает на правах аренды. Матч этих соперников в первом круге в Казани кандидат в сборную России пропустил, как и другой арендованный «Рубином» у петербургского клуба футболист – защитник Ибрагим Цаллагов. По всей видимости, ни Полоза, ни Цаллагова, ни голкипера Егора Бабурина (он тоже взят во «временное пользование» у лидера РПЛ) в заявке казанцев сегодня не окажется. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак уже много раз говорил, что считает неправильным, если футболист зарабатывает деньги в каком-то клубе и играет против него. Логичная позиция.

Бухаров травмирован. Экс-нападающий «Зенита» не попадает в заявку с 11 ноября – он пропустил три матча. Кроме того, в лазарете «Рубина» находятся защитники Фёдор Кудряшов (отсутствует с середины ноября, после матча Германия – Россия), Чико Флорес (с конца сентября), полузащитники Игорь Коновалов (с 24 ноября) и Вячеслав Подберёзкин, заменённый в среду из-за повреждения во встрече Кубка России с «Локомотивом» на 20-й минуте. Если кого-то из них врачи казанской команды успеют поставить на ноги, это будет большой удачей для «Рубина».

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Кто такой Реза Шекари

У Бердыева просто нет выбора – состав «Рубина» на игру в Петербурге прогнозируем. Тремя центральными полузащитниками в схеме 3-5-2, очевидно, будут Владимир Гранат (опорный), Павел Могилевец и Хорен Байрамян. В атаке остаётся лишь один более-менее опытный футболист – иранский полузащитник Реза Шекари, а из нападающих есть молодой Артур Сагитов.

20-летний Шекари сыграл в нынешнем сезоне РПЛ целых 76 минут. Атакующий полузащитник выходил на замены в матчах с «Зенитом» в Казани (45 минут), а также с «Ростовом» (5 минут) и «Анжи» (26 минут). Неудивительно, что результативных действий у иранца нет. Вообще, Реза считается многообещающим игроком. Например, в 2015 году The Guardian включил его в список 50 самых талантливых молодых футболистов мира. На молодёжном ЧМ-2017 иранец забил три гола в трёх матчах группового этапа с Коста-Рикой, Замбией и Португалией.

У Шекари такая характеристика от InStat: «Мобильный футболист блока атаки. Много перемещается по вертикали. Может сыграть в позиции инсайда или форварда. Эффективен в розыгрыше комбинаций в движении, качественно открывается под обратный пас. Может обострить игру передачей. Проигрывает борьбу, слаб в отборах». В «Рубине» иранец второй сезон. Бердыев выпускал его на поле шесть раз в разных турнирах.

Кто такой Артур Сагитов

Нападающий Сагитов родился 7 января 2000 года в Елабуге – ему всего 18 лет. Артур с детских лет занимался в академии «Рубина», а за главную команду дебютировал 30 ноября в матче 16-го тура с «Динамо». Бердыев выпустил его на замену на 90-й минуте вместо Байрамяна. Тренер словно специально хотел дать почувствовать Сагитову, что такое Премьер-Лига, думая уже о встрече с «Зенитом». За четыре минуты на поле высокий форвард ростом 185 см успел совершить три ТТД – выиграл одно из двух единоборств и сделал неточную передачу.

«У него было мало времени для того, чтобы что-то показать, – прокомментировал Бердыев игру Сагитова против «Динамо». – На тренировках он неплохо смотрится. Если будет и дальше так выглядеть, значит, игрового времени будет больше». Сам Артур признался, что испытывал мандраж перед появлением на поле.



В нынешнем сезоне Сагитов сыграл 14 матчей и забил три гола в молодёжном первенстве России. На фоне кадровых обстоятельств пошёл на повышение благодаря дублю в ворота «Анжи». Возможно, после матча с «Зенитом» об этом юноше узнает вся футбольная Россия.